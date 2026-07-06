Η Ferrari αποφάσισε να κάνει κάτι που μέχρι πριν από λίγα χρόνια έμοιαζε αδιανόητο. Να επαναφέρει τη μαγεία του χειροκίνητου κιβωτίου σε ένα σύγχρονο supercar, χωρίς όμως να εγκαταλείψει την τεχνολογία που κάνει τα σημερινά της μοντέλα ταχύτερα από ποτέ.

Το αποτέλεσμα ονομάζεται 12Cilindri Manuale και με την πρώτη ματιά μοιάζει με μια κλασική Ferrari παλαιότερων δεκαετιών. Στην κεντρική κονσόλα δεσπόζει ο χαρακτηριστικός μεταλλικός οδηγός (“gated shifter”), ενώ υπάρχει και πεντάλ συμπλέκτη με τον οδηγό να αλλάζει σχέσεις με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που θα έκανε σε μια Ferrari της δεκαετίας του ’90. Μόνο που στην πραγματικότητα… δεν υπάρχει μηχανική σύνδεση ανάμεσα στον λεβιέ και το κιβώτιο αλλά… ηλεκτρικό σήμα.

Το «Manuale by Wire»

Η Ferrari ονομάζει το νέο σύστημα Manuale by Wire. Ο λεβιές και ο συμπλέκτης λειτουργούν ηλεκτρονικά μέσω αισθητήρων, οι οποίοι μεταφέρουν τις εντολές στον εγκέφαλο του αυτοκινήτου. Αυτός, με τη σειρά του, διαχειρίζεται το γνώριμο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη οκτώ σχέσεων, δημιουργώντας όμως στον οδηγό την αίσθηση ότι χειρίζεται ένα αυθεντικό χειροκίνητο κιβώτιο.

Η εμπειρία δεν περιορίζεται μόνο στην αλλαγή σχέσεων. Η Ferrari έχει προγραμματίσει το σύστημα ώστε να προσομοιώνει όλα όσα αγαπούσαν οι φίλοι των παραδοσιακών χειροκίνητων κιβωτίων. Αν ο οδηγός αφήσει απότομα τον συμπλέκτη κατά την εκκίνηση, ο κινητήρας μπορεί ακόμη και να… σβήσει, ενώ οι αλλαγές συνοδεύονται από τον χαρακτηριστικό μεταλλικό ήχο του gated shifter, κάνοντας την εμπειρία όσο το δυνατόν πιο αυθεντική.

Έξι σχέσεις από τις οκτώ

Παρότι το κιβώτιο διαθέτει συνολικά οκτώ σχέσεις, στη λειτουργία Manuale χρησιμοποιούνται οι έξι πρώτες, όπως σε ένα παραδοσιακό εξατάχυτο χειροκίνητο. Οι δύο τελευταίες παραμένουν διαθέσιμες μόνο στην αυτόματη λειτουργία, εξυπηρετώντας κυρίως την οικονομία καυσίμου και τα ταξίδια με υψηλές ταχύτητες. Με το πάτημα ενός κουμπιού, ο οδηγός μπορεί να αφήσει το αυτοκίνητο να λειτουργήσει σαν ένα συμβατικό αυτόματο.

Ο ατμοσφαιρικός V12 παραμένει ο πρωταγωνιστής

Κάτω από το μακρύ καπό δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Η ειδική έκδοση διατηρεί τον ατμοσφαιρικό V12 των 6,5 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 830 ίππους και ανεβάζει μέχρι τις 9.500 σ.α.λ., στέλνοντας την ισχύ αποκλειστικά στους πίσω τροχούς. Οι επιδόσεις παραμένουν ουσιαστικά ίδιες με εκείνες της συμβατικής 12Cilindri, καθώς ο στόχος της Ferrari δεν ήταν να δημιουργήσει ένα ταχύτερο αυτοκίνητο, αλλά ένα πιο απολαυστικό στην οδήγηση.

Γιατί το έκανε η Ferrari;

Η απάντηση βρίσκεται στους ίδιους τους πελάτες της. Τα τελευταία χρόνια αρκετοί συλλέκτες και φίλοι της μάρκας ζητούσαν την επιστροφή ενός χειροκίνητου μοντέλου, όχι απαραίτητα επειδή θα ήταν ταχύτερο, αλλά επειδή θα πρόσφερε μεγαλύτερη συμμετοχή του οδηγού στην οδήγηση. Η Ferrari άκουσε αυτή την επιθυμία, αλλά αντί να επιστρέψει σε ένα παραδοσιακό μηχανικό κιβώτιο, επέλεξε να συνδυάσει την αίσθηση του παρελθόντος με την τεχνολογία του σήμερα. Έτσι γεννήθηκε η 12Cilindri Manuale, ένα μοντέλο που αποδεικνύει ότι ακόμη και στην εποχή της ψηφιοποίησης υπάρχει χώρος για το συναίσθημα πίσω από το τιμόνι.

Μία μέση λύση ανάμεσα σε επιδόσεις, ρύπους, αυτόματο κιβώτιο αλλά και νοσταλγία, η οποία σίγουρα σε άλλους θα αρέσει και σε άλλους ίσως φανεί μία προσπάθεια να ευχαριστηθούν όλων των ειδών υποψήφιοι αγοραστές.