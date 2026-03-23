Η ιταλική εταιρεία συνεργάστηκε με τη διαστημική υπηρεσία των ΗΠΑ, όχι για να αυξήσει την ισχύ ή την τελική ταχύτητα, αλλά για κάτι πολύ πιο «δύσκολο»: να κάνει την επιτάχυνση ενός ηλεκτρικού supercar απολαυστική και όχι… ενοχλητική.

Όπως είναι γνωστό, σε αντίθεση με τους κινητήρες εσωτερικής καύσης, τα EV προσφέρουν άμεση και πλήρως γραμμική επιτάχυνση, κάτι που σε υψηλά επίπεδα μπορεί να γίνει υπερβολικά έντονο για τον ανθρώπινο οργανισμό. Όπως εξήγησε ο CEO της Ferrari, Benedetto Vigna, σε ορισμένες περιπτώσεις η επιτάχυνση είναι τόσο δυνατή που «ενοχλεί τον εγκέφαλο».

Ακριβώς εδώ μπαίνει στο παιχνίδι η NASA. Η Ferrari συνεργάστηκε με ειδικούς που έχουν δεκαετίες εμπειρίας στη μελέτη των G-forces και της επίδρασής τους στο ανθρώπινο σώμα, προκειμένου να κατανοήσει ποιο είναι το όριο ανάμεσα στην απόλαυση και τη δυσφορία.

Στόχος δεν είναι απλά ένα γρήγορο αυτοκίνητο, αλλά ένα αυτοκίνητο που «μιλάει» στον οδηγό. Η Ferrari θέλει η Luce να προσφέρει συναίσθημα, κάτι που σύμφωνα με την ίδια, πολλά σύγχρονα ηλεκτρικά μοντέλα δεν καταφέρνουν, παρά τις εντυπωσιακές επιδόσεις τους. Για να το πετύχει αυτό, η εταιρεία δουλεύει πάνω σε πέντε βασικούς άξονες: διαμήκη και εγκάρσια επιτάχυνση, φρενάρισμα, αίσθηση αλλαγών και ήχο. Δηλαδή όλα εκείνα τα στοιχεία που κάνουν ένα αυτοκίνητο «Ferrari», ακόμα και χωρίς θερμικό κινητήρα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος διαχείρισης της ισχύος. Η Luce θα διαθέτει paddle shifters στο τιμόνι, όχι για αλλαγές ταχυτήτων όπως σε ένα παραδοσιακό μοντέλο, αλλά για τη ρύθμιση της απόδοσης της ροπής. Με απλά λόγια, ο οδηγός θα μπορεί να «παίζει» με το πώς αποδίδεται η δύναμη, δημιουργώντας μια πιο φυσική και συμμετοχική εμπειρία οδήγησης.

Με τη βοήθεια της NASA, η Ferrari προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα που μέχρι τώρα περνούσε… απαρατήρητο: ότι το πολύ γρήγορο δεν είναι πάντα και πολύ καλό.