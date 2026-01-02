Η ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία της Fiat αρκετές φορές βγαίνει έξω από τα αυτοκινητιστικά της όρια και συμμετέχει σε διάφορες εκδηλώσεις που δεν έχουν σχέση με την αυτοκίνηση. Τελευταία εκδήλωση που έκανε η ελληνική αντιπροσωπείας της Fiat ήταν η συμμετοχή της στο Athens Fashion Week 2025. Με τη συμμετοχή της αυτή σε μια εκδήλωση μόδας επιβεβαίωσε το χαρακτήρα της ως ένα brand που ξεπερνά τα όρια της αυτοκίνησης. Σύνδεσαν την τεχνολογία και την καθημερινή πρακτικότητα με το design, την υψηλή αισθητική και την ιταλική κουλτούρα.

Το Athens Fashion Week 2025, πραγματοποιήθηκε στο πρώην Καπνεργοστάσιο ενώ το εντυπωσιακό Gala Show του Βασίλη Ζούλια ολοκληρώθηκε στο Golf Γλυφάδας.

Ως Platinum Χορηγός της διοργάνωσης η FIAT αλληλοεπίδρασε με τον κόσμο της μόδας και του σύγχρονου design, μέσω μιας εμπειρίας εμπνευσμένης από τη φιλοσοφία La Dolce Vita και το μοναδικό ιταλικό στιλ που τη χαρακτηρίζει.

Στο πρώην Καπνεργοστάσιο η Ιταλική μάρκα δημιούργησε ένα boutique περίπτερο αφιερωμένο στο νέο 600, στο πρότυπο ενός σύγχρονου, φωτογραφικού brand experience. Το ειδικά διαμορφωμένο photobooth με τα χρώματα του μοντέλου αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες όπως και οι ειδικά σχεδιασμένες τσάντες που διανεμήθηκαν.

Η παρουσία της FIAT κορυφώθηκε στο Gala Show του Βασίλη Ζούλια στο Golf Γλυφάδας, όπου έδωσαν φυσικά παρουσία τόσο το FIAT 600 όσο και το Grande Panda, το Αυτοκίνητο Της Χρονιάς για την Ελλάδα το 2026.

Τα αυτοκίνητα πλαισίωσαν την εκδήλωση με premium ιταλική αισθητική, υπογραμμίζοντας την άρρηκτη σύνδεση της FIAT με τη μόδα, τη δημιουργικότητα και το σύγχρονο lifestyle.