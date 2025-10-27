Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Μετά από 11 χρόνια παραγωγής στην Τουρκία, το Fiat Tipo είναι έτοιμο να πει το οριστικό αντίο και να χάνει χώρο για αυτό που θέλουν όλοι πλέον. Ένα crossover. Η είδηση επιβεβαιώθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο τoυ εργοστασίου παραγωγής στην Τουρκία, Cengiz Elordu, σε συνέντευξή του στο τουρκικό κανάλι CNBC-e.

Το νέο Tipo θα γίνει crossover ή SUV, του οποίου η πλατφόρμα και το στυλ είναι προς το παρόν άγνωστα. Πάντως ήδη η διοίκηση του ομίλου Stellantis πέταξε πρόσφατα στην Τουρκία για να ενισχύσει τη συμμαχία μεταξύ της εταιρείας και του τουρκικού ομίλου Koç Holding για την υλοποίηση μελλοντικών σχεδίων κοινής επιχείρησης.

Το Fiat Tipo το 2026 θα κλείσει τα 11 χρόνια, και από την αρχή μέχρι και σήμερα, αποτελεί ένα από τα best seller μοντέλα για την αγορά της Τουρκίας, μιας και το γεγονός πως κατασκευάζεται εκεί, ρίχνει αρκετά την τιμή του. Υπολογίζεται πως πάνω από 700.000 Fiat Tipo κατασκευάστηκαν και πουλήθηκαν συνολικά παγκοσμίως και παρά τους αριθμούς αυτούς, η Stellantis αποφάσισε να μην χρηματοδοτήσει μια νέα γενιά, σηματοδοτώντας το τέλος της παρουσίας της Fiat σε αυτή τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Πάντως το Fiat Tipo έκανε καριέρα συνδυάζοντας την πολύ καλή τιμή πώλησης, σε συνδυασμό με τον ιδιαίτερα οικονομικό 1.6 diesel κινητήρα του ομίλου, καθιστώντας το ένα από τα πιο value for money οικογενειακά, μη SUV, της αγοράς.

Πλέον όμως η αγορά αλλάζει και τα ψηλότερα σύνολα κατακτούν πάνω από το 58% της συνολικής αγοράς και έτσι ένα νέο crossover θα πάρει την θέση και του Tipo στα μέσα του 2026.