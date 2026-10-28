Με φόντο τη βυζαντινή αίγλη του Μυστρά και την ακατέργαστη γοητεία του Πάρνωνα, δεκάδες κλασικά αυτοκίνητα, από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου, μετέτρεψαν τη Λακωνία σε ένα ζωντανό μηχανοκίνητο μουσείο. Η ΦΙΛΠΑ (Φίλοι του Παλαιού Αυτοκινήτου) διοργάνωσε μια άρτια περιηγητική εκδήλωση, παντρεύοντας ιδανικά τη νοσταλγία της ιστορικής αυτοκίνησης με τον πολιτιστικό πλούτο και τις φυσικές ομορφιές της ελληνικής περιφέρειας.

Τα πληρώματα είχαν την ευκαιρία να ξεφύγουν από τα αστικά στερεότυπα, ανακαλύπτοντας σημαντικά ιστορικά μνημεία και παραδοσιακούς οικισμούς μέσα από το τιμόνι των ιστορικών τους οχημάτων. Απόλυτο επίκεντρο της διοργάνωσης αποτέλεσε η εμβληματική καστροπολιτεία του Μυστρά. Μέσα από οργανωμένη ξενάγηση στο Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, οι συμμετέχοντες μυήθηκαν στην αρχιτεκτονική και την ιστορική βαρύτητα αυτού του σπουδαίου κέντρου του βυζαντινού πολιτισμού.

Η περιήγηση στον χρόνο συνεχίστηκε με σταθμό το επιβλητικό Κάστρο του Γερακίου, ένα μεσαιωνικό στολίδι που μαρτυρά τη μακραίωνη πορεία της Λακωνίας. Εκεί, το ενδιαφέρον μονοπώλησε η επίσκεψη στο Ίδρυμα Υφαντικής, όπου οι οδηγοί και οι συνοδοί τους ήρθαν σε άμεση επαφή με την τοπική τέχνη του αργαλειού, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διάσωσης και ανάδειξης της λαϊκής χειροτεχνίας.

Το οδηγικό σκέλος της εκδήλωσης απογειώθηκε στις φιλόξενες πλαγιές του Πάρνωνα. Οι κλασικές μηχανές «κατάπιαν» τα χιλιόμετρα σε διαδρομές που διέσχιζαν πυκνά δάση και γραφικά χωριά όπως οι Καρυές, η Βαμβακού και ο Κοσμάς. Το απαιτητικό αλλά μαγευτικό ορεινό τερέν προσέφερε στα πληρώματα μια αμιγώς αυθεντική οδηγική εμπειρία, αποκαλύπτοντας μια λιγότερο προβεβλημένη, πλην όμως σαγηνευτική πλευρά της Πελοποννήσου.

Αυτή η τριήμερη γιορτή απέδειξε περίτρανα πως το ιστορικό αυτοκίνητο δεν αποτελεί απλώς ένα στατικό έκθεμα, αλλά ένα ενεργό και «ζωντανό» μέσο εξερεύνησης. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, η ΦΙΛΠΑ συνεχίζει να αναδεικνύει το κλασικό όχημα ως εργαλείο πολιτιστικού και εναλλακτικού τουρισμού, προσφέροντας στα μέλη της βιωματικές αποδράσεις που συνδυάζουν την οδήγηση με τον σεβασμό στην ιστορία και την τοπική κουλτούρα.