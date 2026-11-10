Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα που συνοδεύουν την αγορά ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου αφορά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του. Πόσο γρήγορα χάνει την αρχική της χωρητικότητα; Πότε αρχίζει να μειώνεται αισθητά η αυτονομία και πόσο πιθανό είναι να χρειαστεί αντικατάσταση; Η Ford επιχειρεί να δώσει απαντήσεις μέσα από μια ιδιαίτερα μεγάλη έρευνα πραγματικών δεδομένων, εξετάζοντας περίπου 36.000 Mustang Mach-E πρώτης γενιάς.

Τα αποτελέσματα αφορούν τα ηλεκτρικά SUV του μοντέλου 2021, τα οποία συμπλήρωσαν περίπου πέντε χρόνια στους δρόμους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αμερικανικής εταιρείας, η μέση κατάσταση υγείας των μπαταριών τους βρίσκεται στο 92% της αρχικής αξιοποιήσιμης χωρητικότητα. Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι το 95% των οχημάτων διατηρεί ποσοστό υγείας μεταξύ 87% και 97%.

Με άλλα λόγια, έπειτα από περίπου 5,2 χρόνια χρήσης, η μέση απώλεια χωρητικότητας περιορίζεται στο 8%. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα θετικό αποτέλεσμα, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα έχουν ήδη διανύσει εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα σε πραγματικές συνθήκες.

Τι συμβαίνει στα αυτοκίνητα με πολλά χιλιόμετρα;

Η εικόνα παραμένει ενθαρρυντική ακόμη και για τους οδηγούς που χρησιμοποιούν το Mustang Mach-E πολύ περισσότερο από τον μέσο ιδιοκτήτη. Περισσότερα από 2.000 αυτοκίνητα της συγκεκριμένης ομάδας έχουν ξεπεράσει τα 160.000 χιλιόμετρα, διατηρώντας κατά μέσο όρο πάνω από το 91% της αρχικής υγείας της μπαταρίας τους.

Υπάρχουν, μάλιστα, και πιο ακραίες περιπτώσεις. Περισσότερα από 30 Mustang Mach-E έχουν ήδη διανύσει πάνω από 320.000 χιλιόμετρα, με τη μέση κατάσταση υγείας των μπαταριών τους να βρίσκεται στο 88%.

Η Ford αναφέρεται επίσης στην περίπτωση του David Blenkle, ιδιοκτήτη ενός Mustang Mach-E του 2022, ο οποίος έχει ξεπεράσει τα 640.000 χιλιόμετρα με την αρχική μπαταρία του αυτοκινήτου. Η περίπτωση αυτή είναι ασφαλώς εξαιρετική, ωστόσο τα στοιχεία του συνόλου των 36.000 οχημάτων δείχνουν ότι η καλή διατήρηση της χωρητικότητας δεν αποτελεί αποκλειστικά ένα μεμονωμένο περιστατικό.

Πώς μπορεί να διατηρηθεί η υγεία της μπαταρίας;

Η Ford επισημαίνει ότι ο τρόπος φόρτισης και οι θερμοκρασίες στις οποίες λειτουργεί ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορούν να επηρεάσουν τη μακροχρόνια κατάσταση της μπαταρίας. Για την καθημερινή χρήση προτείνει τη φόρτιση μέσω οικιακού φορτιστή AC, ενώ συστήνει να χρησιμοποιείται η ταχυφόρτιση DC κυρίως όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη.

Παράλληλα, η προετοιμασία της μπαταρίας όσο το αυτοκίνητο παραμένει συνδεδεμένο στην πρίζα, πριν από την αναχώρηση, μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση της θερμοκρασίας της. Τους θερμούς μήνες, η στάθμευση σε σκιερό σημείο αποτελεί επίσης μια χρήσιμη συνήθεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Mustang Mach-E του 2021 που εξετάστηκαν χρησιμοποιούν μπαταρίες χημείας NCM (νικελίου-κοβαλτίου-μαγγανίου). Η Ford διευκρινίζει ότι οι συστάσεις φόρτισης διαφέρουν ανάλογα με τη χημεία της μπαταρίας, καθώς ορισμένες νεότερες ηλεκτρικές εκδόσεις της χρησιμοποιούν τεχνολογία LFP, η οποία χρειάζεται περιστασιακή φόρτιση στο 100% για τη σωστή βαθμονόμηση του συστήματος διαχείρισης.