Κίνηση ματ από τη Ford για την αγορά της Ευρώπης, καθώς ετοιμάζεται να φέρει ένα ολοκαίνουργιο μοντέλο το οποίο θα ονομάζεται Bronco και θα είναι άκρως σκληροτράχηλο.

Η νέα αυτή προσθήκη στη γκάμα, θα έρθει να πλαισιώσει τα Puma και Kuga, με το νέο Bronco να φημολογείται πως θα κατασκευάζεται επίσης στην Ισπανία παράλληλα με το Kuga. Το συγκεκριμένο θα υιοθετήσει μια στρατηγική πολλαπλών ενεργειακών συστημάτων, παρόμοια με του Puma το οποίο διατίθεται με υβριδικά και ηλεκτρικά συστήματα κίνησης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Automotive News Europe, το νέο μοντέλο θα έχει παρόμοιο μέγεθος με το Kuga (θα μοιράζονται και την ίδια πλατφόρμα), αλλά θα υιοθετήσει μια πιο στιβαρή, σκληροτράχηλη σχεδίαση. Πιθανότατα θα ονομάζεται Bronco, κάτι που υποδηλώνει σχεδίαση άμεσα εμπνευσμένη από το βορειοαμερικανικό Bronco Sport.

Το επερχόμενο crossover θα ξεκινήσει την παραγωγή ως plug-in υβριδικό, αν και μια πλήρως ηλεκτρική έκδοση θα μπορούσε επίσης να κυκλοφορήσει στο μέλλον. Αυτή θα είναι η πρώτη ηλεκτρική εφαρμογή για την πλατφόρμα C2, καθώς το Kuga διατίθεται μόνο με επιλογή ήπιων, πλήρους και plug-in υβριδικών κινητήρων.

Μπορεί το Fod Focus να είπε αντίο μετά από 27 χρόνια παρουσίας, όμως έρχεται το Bronco να καλύψει το κενό του.

Η τωρινή γκάμα της Ford περιλαμβάνει τα: Puma, Puma Gen-E, Kuga, Capri, Explorer, Mustang Mach-E, Mustang, Tourneo, Transit, Ranger PHEV και Raptor. Με την προσθήκη του Bronco, η φίρμα θα καλύψει το “κενό” για όσους θέλουν να πηγαίνουν off road αλλά δεν θέλουν τον όγκο ενός Pick-up.