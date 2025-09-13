Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Το επόμενο SUV της Ford θα μπορούσε να έχει την μεγαλύτερη οθόνη που έχει μπει ποτέ σε όχημα, στην ιστορία. Αυτό δείχνει η νέα πατέντα που κατέθεσε η αμερικάνικη Εταιρεία, στην οποία η γιγαντιαία οθόνη (προβολέας και πανί προβολής) δεν βρίσκεται μπροστά αλλά πίσω.

Πιο συγκεκριμένα, η πατέντα ονομάζεται Προβολέας για Όχημα (Project Arrangement for a Vehicle) και αντί για μία απλή οθόνη, σκεφτείτε το σαν ένα φορητό drive-in movie που φέρνει το σινεμά, όπου παρκάρεις το Ford σου.

Στην πατέντα, οι μηχανικοί της Ford περιγράφουν μια οθόνη προβολής για προτζέκτορα που προσαρτάται στον χώρο που αντικρίζουμε όταν ανοίγουμε την πόρτα του SUV. Ο ίδιος ο προβολέας θα προσαρτηθεί στην πόρτα του χώρου αποσκευών. Εάν η πόρτα είναι ανοιχτή και η οθόνη προβολής είναι στη θέση της, θα προβάλλει μια εικόνα που μπορεί να δει κανείς από πίσω από το όχημα. Έτσι, εάν βρίσκεστε σε μια καρέκλα πίσω από το ανοιχτό SUV σας, θα βρίσκεστε στο ιδανικό μέρος για να παρακολουθήσετε.

Είναι μια ωραία ιδέα, αν σας αρέσει να κάνετε κάμπινγκ με το SUV σας, ή αν είστε μακριά από το σπίτι και δεν θέλετε να χάσετε τον αγαπημένο σας αγώνα.

Σύμφωνα με την πατέντα, θα μπορούσαν να υπάρχουν ηχεία που να προστίθενται στο σύστημα, ή θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν το ηχοσύστημα του οχήματος. Ένα κουτί αποθήκευσης θα συγκρατεί την οθόνη και άλλα αξεσουάρ, όταν δεν χρησιμοποιούνται.

Είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα για ψυχαγωγία εκτός αυτοκινήτου, ειδικά ως προαιρετική επιλογή σε ιδιοκτήτες μοντέλων που αγαπούν την ύπαιθρο.