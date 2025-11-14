Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Μετά την πρώτη διαθεσιμότητα της hands-free τεχνολογίας στην Mustang Mach-E στην Ευρώπη, το προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδηγού εισάγεται σε τέσσερα ακόμη μοντέλα: Puma, Puma Gen-E, 4 Kuga και Ranger PHEV από την άνοιξη του 2026.

Παγκοσμίως, οι ιδιοκτήτες Ford έχουν οδηγήσει περισσότερα από 888 εκατομμύρια χιλιόμετρα σε αυτοκινητόδρομους χρησιμοποιώντας την συγκεκριμένη τεχνολογία. Η επέκταση της διαθεσιμότητάς της σε μια ευρεία γκάμα οχημάτων Ford δίνει σε ακόμη περισσότερους πελάτες την ευκαιρία να απολαύσουν άνεση και ευκολία επόμενου επιπέδου στα ταξίδια τους στον αυτοκινητόδρομο και να φτάσουν στον προορισμό τους πιο ανανεωμένοι και έτοιμοι για την επόμενη μέρα.

Το BlueCruise ήταν το πρώτο σύστημα του είδους του που έλαβε κανονιστική έγκριση στην Ευρώπη το 2023. Έκτοτε, το BlueCruise έχει εγκριθεί για χρήση σε 16 ευρωπαϊκές αγορές, καθιστώντας το, το πιο ευρέως διαθέσιμο σύστημα του είδους του στην Ευρώπη. Αυτό ξεκλειδώνει την πρόσβαση σε περισσότερα από 135.000 χιλιόμετρα καθορισμένων αυτοκινητοδρόμων, τα οποία ονομάζονται Μπλε Ζώνες, επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες να κάνουν ένα οδικό ταξίδι σε πολλές χώρες.

Πως λειτουργεί;

Το BlueCruise βασίζεται στις δυνατότητες του Intelligent Adaptive Cruise Control (IACC) της Ford, 9 και βοηθά στον έλεγχο του τιμονιού, της επιτάχυνσης, του φρεναρίσματος, της τοποθέτησης στη λωρίδα κυκλοφορίας και των ασφαλών αποστάσεων από το προπορευόμενο όχημα, παρακολουθώντας τις σημάνσεις του οδοστρώματος, τις πινακίδες ταχύτητας και τις εξελισσόμενες συνθήκες κυκλοφορίας, από τις ταχύτητες στον αυτοκινητόδρομο έως την κυκλοφορία με σταμάτα-ξεκίνα.

Όταν το BlueCruise εμπλέκεται σε εγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο (Blue Zone), επιτρέπει στον οδηγό να πάρει τα χέρια του από το τιμόνι εάν συνεχίζει να δίνει προσοχή στον δρόμο μπροστά – παρέχοντας ένα επιπλέον επίπεδο άνεσης κατά τη διάρκεια μεγάλων διαδρομών. Πριν από τη μετάβαση σε οδήγηση χωρίς χέρια, τα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με BlueCruise επιβεβαιώνουν ότι οι σημάνσεις των λωρίδων κυκλοφορίας είναι ορατές, ότι ο οδηγός έχει τα μάτια του στο δρόμο και ότι άλλες συνθήκες είναι κατάλληλες.

Το BlueCruise χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό ραντάρ και καμερών για την ανίχνευση και την παρακολούθηση της θέσης και της ταχύτητας άλλων οχημάτων στο δρόμο. Μια κάμερα στραμμένη προς τα εμπρός ανιχνεύει τις σημάνσεις των λωρίδων κυκλοφορίας και τις πινακίδες ταχύτητας. Για να διασφαλιστεί ότι οι οδηγοί θα έχουν τα μάτια τους στραμμένα στο δρόμο ενώ τα χέρια τους δεν είναι στο τιμόνι, μια κάμερα στραμμένη προς τον οδηγό ελέγχει το βλέμμα και τη θέση του κεφαλιού του οδηγού – ακόμα και όταν φοράει γυαλιά ηλίου.