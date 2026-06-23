Η Ford επέστρεψε θριαμβευτικά στην κορυφή του θρυλικού Pikes Peak International Hill Climb, κατακτώντας τη συνολική νίκη στον φετινό αγώνα με το εντυπωσιακό Super Mustang Mach-E. Πίσω από το τιμόνι βρέθηκε ο πολυνίκης Romain Dumas, ο οποίος ολοκλήρωσε τη διαδρομή των 19,99 χιλιομέτρων σε μόλις 8 λεπτά και 18,202 δευτερόλεπτα, κατακτώντας για έκτη φορά στην καριέρα του τον τίτλο του «King of the Mountain».

Η επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για την αμερικανική εταιρεία, καθώς φέτος συμπληρώνονται 125 χρόνια αγωνιστικής παρουσίας της Ford. Παράλληλα, πρόκειται μόλις για τη δεύτερη συνολική νίκη της Ford στην ιστορία του Pikes Peak, ενός αγώνα που θεωρείται από τους πιο απαιτητικούς στον κόσμο.

Περισσότεροι από 1.400 ίπποι και ακραία κάθετη δύναμη

Το ειδικά εξελιγμένο Super Mustang Mach-E συμμετείχε στη νέα κατηγορία Unlimited – Production Based, η οποία αφορά ακραία αγωνιστικά οχήματα που εξακολουθούν να διατηρούν άμεση σχέση με μοντέλα παραγωγής. Κάτω από το εντυπωσιακό αμάξωμα του ηλεκτρικού πρωτότυπου βρίσκονται τρεις ηλεκτροκινητήρες STARD UHP 6-Phase, οι οποίοι αποδίδουν περισσότερους από 1.400 ίππους και μεταφέρουν την ισχύ και στους τέσσερις τροχούς. Η ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρία 50 kWh, ενώ το σύστημα ανάκτησης ενέργειας μπορεί να φτάσει έως και τα 710 kW κατά την επιβράδυνση.

Εξίσου εντυπωσιακή είναι και η αεροδυναμική του κατασκευή. Σύμφωνα με τη Ford, το Super Mustang Mach-E μπορεί να παράγει έως και 5.440 κιλά κάθετης δύναμης, γεγονός που το καθιστά το αυτοκίνητο με τη μεγαλύτερη αεροδυναμική πίεση που έχει δοκιμαστεί ποτέ στην αεροδυναμική σήραγγα της εταιρείας.

Εξέλιξη ενός ολόκληρου χρόνου

Η Ford χρησιμοποίησε ως βάση το πρωτότυπο που είχε συμμετάσχει στο Pikes Peak το 2025, όταν όμως οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν στην ομάδα να δείξει τις πραγματικές δυνατότητες του οχήματος. Έτσι, μέσα στους τελευταίους δώδεκα μήνες οι μηχανικοί προχώρησαν σε εκτεταμένες βελτιώσεις. Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις του κέντρου βάρους, δοκιμές κινηματικής των αναρτήσεων, ανασχεδιασμός της γεωμετρίας, αύξηση της ακαμψίας και βελτιώσεις στην ακρίβεια του συστήματος διεύθυνσης. Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκαν προηγμένοι προσομοιωτές και χιλιάδες εικονικοί γύροι ώστε να βρεθεί το ιδανικό στήσιμο για τη θρυλική ανάβαση.

Ένας αγώνας που δοκιμάζει ανθρώπους και μηχανές

Το Pikes Peak αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Η διαδρομή περιλαμβάνει 156 στροφές και οδηγεί τους συμμετέχοντες από τα 2.862 μέτρα στα 4.302 μέτρα υψόμετρο. Κατά τη διάρκεια της ανάβασης, η ολοένα και πιο αραιή ατμόσφαιρα μειώνει σημαντικά την αεροδυναμική απόδοση, ενώ οι συνεχείς αλλαγές σε θερμοκρασία, οδόστρωμα και πρόσφυση δοκιμάζουν στο όριο αυτοκίνητο και οδηγό. Στοιχεία που όπως φαίνεται πως η Ford έχει καταφέρει να “δαμάσει” καλύτερα από κάθε άλλον.