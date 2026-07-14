Η Ford απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να συνδυαστεί με εντυπωσιακές επιδόσεις, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Timed Shootout του Goodwood Festival of Speed 2026. Πρωταγωνιστής ήταν η εντυπωσιακή Super Mustang Mach-E, η οποία αναδείχθηκε το ταχύτερο αυτοκίνητο της διοργάνωσης.

Πίσω από το τιμόνι βρέθηκε ο πολύπειρος Romain Dumas, ένας από τους κορυφαίους οδηγούς αναβάσεων στον κόσμο. Ο Γάλλος ολοκλήρωσε τη διάσημη διαδρομή του Goodwood σε μόλις 41,98 δευτερόλεπτα, αφήνοντας πίσω του τον ανταγωνισμό και χαρίζοντας στη Ford την κορυφαία θέση του φετινού Shootout.

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Η επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι αποτελεί την τρίτη συνεχόμενη νίκη της Ford στον θεσμό. Μετά το SuperVan 4.2 και το F-150 Lightning SuperTruck, σειρά πήρε η Super Mustang Mach-E, συνεχίζοντας ένα εντυπωσιακό σερί που αναδεικνύει τη δυναμική των ηλεκτρικών πρωτοτύπων της εταιρείας.

Το συγκεκριμένο όχημα δεν αποτελεί μοντέλο παραγωγής, αλλά ένα ακραίο πρωτότυπο που δημιουργήθηκε ειδικά για αγώνες αναβάσεων και επιδείξεις υψηλών επιδόσεων. Λίγες μόλις εβδομάδες πριν από το Goodwood είχε ήδη αποδείξει τις δυνατότητές του, κατακτώντας την πρώτη θέση και στο θρυλικό Pikes Peak International Hill Climb, με τον ίδιο οδηγό πίσω από το τιμόνι.

Το Goodwood Festival of Speed θεωρείται μία από τις σημαντικότερες γιορτές της αυτοκίνησης παγκοσμίως, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο ιστορικά αγωνιστικά, υπεραυτοκίνητα και πρωτότυπα μοντέλα. Η νίκη στο Timed Shootout αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τίτλους της διοργάνωσης, καθώς αναδεικνύει το ταχύτερο αυτοκίνητο της χρονιάς στη διάσημη ανάβαση.

Για τη Ford, η φετινή επιτυχία είναι μια ακόμη απόδειξη ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να πρωταγωνιστεί όχι μόνο στην καθημερινότητα, αλλά και στον κόσμο των επιδόσεων, συνεχίζοντας μια παράδοση που τα τελευταία χρόνια έχει συνδεθεί με εντυπωσιακά ηλεκτρικά πρωτότυπα και συνεχείς νίκες στις πιο απαιτητικές αναβάσεις του κόσμου.