Μέχρι σήμερα στο σύνολο έχουν κατασκευαστεί 67 αντίτυπα του εμβληματικού Ford GT Mk IV. Όμως εκτός από τους 67 τυχερούς που έχουν παραλάβει τα συλλεκτικά κομμάτια, υπάρχουν και κάποιοι ακόμη που πιέζουν φορτικά να αποκτήσουν και αυτοί το εμβληματικό σπορ αυτοκίνητο της Ford, το GT Mk IV.

Το Ford GT Mk IV κατασκευάστηκε σε συνεργασία με την Multimatic Motorsports, που εδώ και χρόνια είναι εταίρος της Ford Performance στους αγώνες GT.

Διαθέτει τεχνολογία αιχμής που ξεπερνά αυτή των περισσότερων αγωνιστικών οχημάτων και έχει απίστευτες δυνατότητες εντός πίστας.

Μετά από αρκετές πιέσεις η Ford Performance απάντησε ότι είναι έτοιμη για την έναρξη της τρίτης – και τελευταίας – φάσης παραγωγής του εμβληματικού Ford GT Mk IV. Θα είναι η τελευταία σειρά χειροποίητων μοντέλων και θα σηματοδοτήσει το «τέλος εποχής» του θρυλικού σπορ αυτοκινήτου της Ford.

Τώρα εκτός των 67 αντιτύπων που έχουν ήδη κατασκευαστεί και παραδοθεί στους πελάτες, αναμένονται ακόμη κάποιες νέες παραγγελίες για τα υπόλοιπα αυτοκίνητα της σειράς.

Το εμβληματικό Ford GT Mk IV αποκτά συλλεκτικό χαρακτήρα, αποτελώντας ταυτόχρονα ένα αυτοκίνητο που επέτρεψε τόσο στους μηχανικούς της Ford όσο και σε εκείνους της Multimatic Motorsports να εφαρμόσουν λύσεις που δεν επιτρέπονται στα αγωνιστικά αυτοκίνητα, αλλά και επιμέρους τεχνολογίες που δεν μπορούν να υιοθετηθούν στα αυτοκίνητα δρόμου.

Μετά από αυτή την απόφαση, ο Mark Rushbrook, Global Director, Ford Performance δήλωσε:

«Η ομάδα μας έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παραγωγή του GT Mk IV. Θα λυπηθούμε όταν να δούμε το τελευταίο αντίτυπό του να κατασκευάζεται, αλλά ταυτόχρονα θα είμαστε χαρούμενοι που γνωρίζουμε ότι θα αποκτηθεί από έναν πολύ ενθουσιασμένο πελάτη».

Η εξέλιξη του Ford GT Mk IV βασίστηκε στα αγωνιστικά Ford GT που κατέκτησαν την πρώτη και τρίτη θέση στις 24 Ώρες του Le Mans το 2016, διαθέτοντας ένα εντελώς νέο αμάξωμα, σύστημα μετάδοσης κίνησης και ανάρτηση – όλα ειδικά διαμορφωμένα ώστε να αποδίδουν το μέγιστο σε οποιοδήποτε track day.

Το Ford GT Mk IV διαθέτει έναν τεχνολογικά προηγμένο κινητήρα τρίτης γενιάς που ανήκει στη γνωστή οικογένεια EcoBoost.

Ο V6 κινητήρας έχει χωρητικότητα 3,8 λίτρα και διαθέτει διπλό υπερσυμπιεστή. Η μέγιστη ισχύς των 820 και πλέον ίππων που παράγεται από την μονάδα που κατασκευάζεται από την Roush-Yates Engines περνά στους πίσω τροχούς μέσω ενός κιβωτίου με 6 σχέσεις και paddles για την διαδοχή τους.

Tο συγκεκριμένο κιβώτιο συνεργάζεται με έναν ακόμα πιο προηγμένο συμπλέκτη σε σχέση με τον αντίστοιχο που είχαν στη διάθεσή τους οι οδηγοί που κέρδισαν στο Le Mans.

Τα αμορτισέρ Multimatic Adaptive Spool Valve, τα οποία είναι ειδικά προσαρμοσμένα στην πιο προηγμένη ανάρτηση του αυτοκινήτου, μπορούν να ρυθμιστούν από τον ίδιο τον οδηγό μέσα από το cockpit κατά τη διάρκεια της οδήγησης του οχήματος σε οποιοδήποτε track day. Το πλαίσιο από carbon είναι κοινό με τα αγωνιστικά Ford GT και το Ford GT Mk II, διαθέτοντας ωστόσο ένα εξειδικευμένο άνω κλωβό ασφαλείας, που είναι μοναδικός για το GT Mk IV.

Παράγοντας πάνω από 1.088 κιλά κάθετης δύναμης στα 240 km/h, το Ford GT Mk IV μπορεί να αναπτύξει στις στροφές πάνω από 3g. Στην πραγματικότητα, η τελευταία αυτή έκδοση είναι πιο γρήγορη στον έναν γύρο στην ίδια πίστα στα χέρια μη επαγγελματιών οδηγών από ότι το αρχικό αγωνιστικό αυτοκίνητο Ford GT GTLM με τους εργοστασιακούς οδηγούς πίσω από το τιμόνι.

Λόγω της αποκλειστικότητας και των υψηλών δυνατοτήτων του GT Mk IV, η Ford Performance και η Multimatic έχουν δημιουργήσει μια μοναδική εμπειρία πελάτη μέσω του προγράμματος Multimatic On Track.

Χάρη σε αυτό, οι ιδιοκτήτες θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν ένα άτυπο shakedown του δικού τους GT Mk IV από τον οδηγό εξέλιξης της εταιρείας Scott Maxwell, πριν από τη δυνατότητα να το οδηγήσουν με την βοήθεια πλοηγού οχήματος, ώστε να γνωρίσουν καλύτερα το νέο τους απόκτημα.

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, όλοι οι ιδιοκτήτες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να απολαύσουν μια εξατομικευμένη καθοδήγηση εντός πίστας από το ρόστερ των επαγγελματιών οδηγών των Ford Performance και Multimatic Motorsport. Την επόμενη μέρα, το Ford GT Mk IV κάθε ιδιοκτήτη θα ελεγχθεί διεξοδικά και θα προετοιμαστεί για την επόμενη εμπειρία του στην πίστα.

Μέχρι και αυτή τη στιγμή, ένας εξαιρετικά περιορισμένος αριθμός αντιτύπων του θρυλικού Ford GT MK IV είναι διαθέσιμος. Τα οχήματα αυτά μπορούν να κατασκευαστούν σύμφωνα με συγκεκριμένα αιτήματα των δυνητικών αγοραστών. Αιτήματα σχετικά με το Ford GT Mk IV θα γίνονται δεκτά έως τις 15 Οκτωβρίου.