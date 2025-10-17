Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Ford προχωρά σε μία πώληση που αναμένεται να “σπάσει” ταμεία, καθώς η εταιρία είναι έτοιμη να αποχωριστεί ένα σπάνιο κομμάτι από την εντυπωσιακή Heritage Collection της. Για όσους δεν γνωρίζουν, η συγκεκριμένη, είναι μια ιδιωτική συλλογή οχημάτων της Ford που τεκμηριώνει την ιστορία της μάρκας, από τις καινοτομίες και τα ορόσημα στην παραγωγή μέχρι τις επιτυχίες στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Σκοπός της συλλογής είναι να εμπνεύσει τη δημιουργία νέων οχημάτων και να επιτρέψει στους λάτρεις να μοιραστούν κομμάτια της ιστορίας της Ford.

Η συγκεκριμένη συλλογή της Ford φιλοξενεί μερικά από τα πιο σπάνια οχήματα που κατασκευάστηκαν ποτέ, όπως το αρχικό πρωτότυπο Bronco έκτης γενιάς, η μοναδική Mustang με κινητήρα V10 στον κόσμο και μερικά σπάνια supercars Ford GT.

Τώρα, για πρώτη φορά, η Ford προσφέρει ένα από αυτά τα εξαιρετικά σπάνια οχήματα στο κοινό. Η αυτοκινητοβιομηχανία θα πουλήσει το Ford GT Heritage Edition του 2006 σε επερχόμενη δημοπρασία της Barrett-Jackson το Φθινόπωρο 2025 στο Scottsdale της Αριζόνα.

Αυτό το συγκεκριμένο GT Heritage Edition είναι ένα από τα μόλις 343 που κατασκευάστηκαν για το μοντέλο του 2006 ώστε να τιμήσουν την 50ή επέτειο του ιστορικού τερματισμού 1-2-3 της Ford στις 24 Ώρες του Le Mans το 1966.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ο αρχικός υπερτροφοδοτούμενος V8 5,4 λίτρων που συναντάται σε όλα τα εργοστασιακά μοντέλα Ford GT της εποχής. Ο συγκεκριμένος αποδίδει 550 ίππους και 677 Nm ροπής και συνδυάζεται με ένα εξατάχυτο μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων. Το εσωτερικό είναι επενδυμένο με μαύρο δέρμα με διακριτικές ρετρό πινελιές που συμπληρώνουν.

Αυτό το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι το τρίτο GT Heritage Edition που κατασκευάστηκε ποτέ και χρησιμοποιήθηκε ελάχιστα και μόνο για σκοπούς μάρκετινγκ και μέσων ενημέρωσης. Έχει όμως και λίγη ιστορία, με μικρές ζημιές στο πίσω μέρος και στο κάτω μέρος του αμαξώματος. Ωστόσο, και τα δύο προβλήματα επισκευάστηκαν σύμφωνα με τα ποιοτικά πρότυπα της Ford.

Με μόλις 13.429χλμ. στο οδόμετρο, αυτό το GT είναι ένα από τα λιγότερο οδηγημένα αυτοκίνητα που έχουμε δει ποτέ. Ο νικητής θα λάβει ένα πιστοποιητικό γνησιότητας μαζί με ένα βιβλίο κατασκευής που θα καταγράφει λεπτομερώς την παραγωγή του αυτοκινήτου – από την αρχή μέχρι το τέλος.

Τα έσοδα από την πώληση θα διατεθούν απευθείας στην υποστήριξη της Heritage Collection της Ford, η οποία αποτελείται από πάνω από 500 οχήματα που απαιτούν τακτική συντήρηση και συντήρηση. Ενώ είναι δύσκολο να προβλέψουμε ακριβώς πόσα θα πιάσει αυτό το σπάνιο GT, οι προηγούμενες Heritage Editions έχουν πουληθεί για τιμές μεταξύ 680.000 και 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Όλα δείχνουν πως αυτό το μοντέλο θα ξεπεράσει άνετα το 1 εκατ. δολάρια.