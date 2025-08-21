Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Πριν λίγους μήνες, η Ford παρουσίασε την απίθανα γρήγορη GTD, ένα μοντέλο που εξαφανίζει τον διαχωρισμό μεταξύ supercar και muscle car. Ο λόγος για την γρηγορότερη Mustang στην ιστορία, η οποία μάλιστα απέδειξε την αξία της στο Nurburgring και δέχθηκε τα καλύτερα σχόλια από τον ταχύτερο οδηγό του κόσμου, Max Verstappen.

Τώρα ο CEO της Ford, θέλει να αποδείξει πως η εταιρία του είναι έτοιμη να φέρει αδιανόητες επιδόσεις και εκτός δρόμου. Η αλήθεια είναι πως η Ford με το Ranger Raptor προσφέρει ήδη το πιο ικανό και δυνατό Pick-up της αγοράς, όμως αυτή τη φορά η εταιρία κοιτάει ένα τελείως διαφορετικό off-road όχημα, χωρία καρότσα.

Ο Farley μίλησε πρόσφατα στο podcast του Bloomberg και είπε: «Κανείς δεν έχει κατασκευάσει ποτέ ένα supercar για χαλίκι, άμμο και χώμα. Το σκέφτομαι πολύ σοβαρά και συνήθως αυτό καταλήγει σε κάτι». Μάλιστα ο CEO της Ford αποκάλυψε ότι έχει ζητήσει από τους μηχανικούς του να σχεδιάσουν ένα πρωτότυπο supercar εκτός δρόμου «1.000 ίππων, μερικώς ηλεκτρικό», επισημαίνοντας την επιτυχία των εκδόσεων του Raptor, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν θα είναι Pick-up, δηλαδή δεν θα έχει καρότσα.

Αν η Ford κατασκεύαζε ένα τέτοιο αυτοκίνητο, θα ακολουθούσε την λογική της Mustang GTD: Υψηλή τιμή και περιορισμένη παραγωγή, σύμφωνα με τον Farley. Η GTD κοστίζει 327.000 δολάρια και η Ford θα κατασκευάσει μόνο 300 από αυτές, επομένως αυτό το εκτός δρόμου supercar δεν θα ήταν ένα προϊόν για τους καθημερινούς αγοραστές Ford. Θα ήταν κάτι ξεχωριστό, μια αναφορά στο Ράλι Ντακάρ που ο Farley δήλωσε ότι θα ήθελε να κερδίσει.