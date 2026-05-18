Η Ford δηλώνει έτοιμη να μην αφήσει την ευρωπαϊκή αγορά στα χέρια των Κινέζων κατασκευαστών. Η αμερικανική εταιρεία ανακοίνωσε ένα νέο επιθετικό πλάνο που περιλαμβάνει επτά ολοκαίνουργια μοντέλα έως το 2029, πέντε επιβατικά και δύο επαγγελματικά.

Το νέο στρατηγικό πλάνο: “Ready Set Ford”

Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν σε εκδήλωση της εταιρείας στο Ζάλτσμπουργκ, ανάμεσα στα νέα μοντέλα, θα υπάρχει ένα μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης (πιθανότατα στη θέση του Fiesta), ένα compact ηλεκτρικό SUV, αλλά και δύο νέα crossover με υβριδικά και ηλεκτρικά συστήματα κίνησης. Παράλληλα, η Ford ετοιμάζει και ένα νέο SUV από την οικογένεια Bronco, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θα κατασκευάζεται στην Ισπανία από το 2028.

Η εταιρεία δείχνει ξεκάθαρα πως δεν θέλει να επενδύσει αποκλειστικά στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, αλλά σε μία πιο «ευέλικτη» στρατηγική πολλαπλών επιλογών. Για αυτό και πολλά από τα νέα οχήματα θα διατίθενται τόσο ως hybrid, όσο και ως EV, ώστε να καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες και αγορές. Αξίζει να αναφέρουμε επίσης, πως τα στελέχη της εταιρείας στάθηκαν αρκετά στο γεγονός πως τα νέα αυτά μοντέλα θα έχουν αρκετά σπορτίφ προσωπικότητα, εκμεταλλευόμενα τις τεχνολογίες και τις αισθητικές λεπτομέρειες των αγωνιστικών μοντέλων της μάρκας.

Παράλληλα, η εταιρεία θα επενδύσει και στον τομέα των επαγγελματικών οχημάτων, καθώς στο νέο πλάνο περιλαμβάνεται το αμιγώς ηλεκτρικό Transit City, αλλά και η νέα έκδοση του Ranger, Super Duty, που στοχεύει κυρίως επαγγελματίες με αυξημένες ανάγκες μεταφοράς και ρυμούλκησης.

Τέλος, η Ford ζητά από την Ευρώπη πιο «ρεαλιστική» μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν σημαντικό ρόλο και τα plug-in hybrid, αλλά και τα range extender μοντέλα.