Η Ford ανακοίνωσε σημαντική εξέλιξη στον τομέα της αυτόνομης οδήγησης, με στόχο να φέρει δυνατότητες Level 3, δηλαδή δυνατότητα άνετης οδήγησης με αποδέσμευση χεριών και ματιών από το δρόμο σε συγκεκριμένες συνθήκες, μέχρι το 2028.

Το σύστημα αυτό θα λανσαριστεί αρχικά σε οχήματα που βασίζονται στη νέα Universal Electric Vehicle (UEV) πλατφόρμα της Ford, η οποία προβλέπεται να ξεκινήσει με ένα μεσαίου μεγέθους ηλεκτρικό pick-up το οποίο αναμένεται στην αγορά το 2027 με τιμή γύρω στα 30.000 δολάρια. Η λειτουργία αυτόνομης οδήγησης Level 3 θα είναι διαθέσιμη από τις αρχές του 2028, ύστερα από τις απαραίτητες εγκρίσεις και δοκιμές.

Σε αντίθεση με τα σημερινά συστήματα υποβοήθησης, όπως το BlueCruise που επιτρέπει hands-free οδήγηση αλλά απαιτεί τον οδηγό να έχει τα μάτια στο δρόμο, το νέο Level 3 θα δίνει τη δυνατότητα στον οδηγό να αποσπάσει προσωρινά την προσοχή του από τον δρόμο σε καθορισμένες περιπτώσεις αυτοκινητόδρομου, ενώ παράλληλα το όχημα φροντίζει για την ταχύτητα, την απόσταση από τα άλλα οχήματα και τη διατήρηση στη λωρίδα κυκλοφορίας.

Η Ford θα αναπτύξει το σύστημα με hardware και software που δημιουργούνται εσωτερικά στην εταιρεία, ώστε να μειώσει τα κόστη και να ενσωματώσει καλύτερα τις λειτουργίες στα επόμενα μοντέλα της. Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει αισθητήρες LiDAR, ενώ εξετάζονται διαφορετικά μοντέλα τιμολόγησης (είτε με μία εφάπαξ αγορά είτε με συνδρομή).

Εκτός από την αυτόνομη οδήγηση, στην έκθεση CES, η Ford παρουσίασε και μια νέα ψηφιακή εμπειρία για τους χρήστες, με έναν AI βοηθό που θα εμφανιστεί αρχικά στην εφαρμογή Ford App και αργότερα θα ενσωματωθεί απευθείας στα οχήματα. Αυτός ο ψηφιακός βοηθός υπόσχεται να διευκολύνει την καθημερινή χρήση του αυτοκινήτου με έξυπνες, βασισμένες σε δεδομένα συμβουλές σχετικά με τη λειτουργία ή τις ανάγκες του οχήματος.

Η κίνηση αυτή δείχνει ότι η Ford επιδιώκει να κάνει ακόμα πιο προσιτή την αυτόνομη οδήγηση, φέρνοντας πιο σύνθετες τεχνολογίες σε ευρύτερο κοινό και όχι μόνο σε premium κατηγορίες οχημάτων, εν μέσω ευρύτερης αναδιάρθρωσης της στρατηγικής της προς τα ηλεκτρικά και τα έξυπνα οχήματα.