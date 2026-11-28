Η πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς της Ford, με κεντρικό μήνυμα «Φορτώνουμε Τρόφιμα – Οδηγούμε την Ελπίδα» ολοκληρώθηκε με τη θερμή ανταπόκριση των φίλων της Ford, των τοπικών κοινωνιών και την ενεργή συμμετοχή του δικτύου των Επίσημων Εμπόρων της. Είναι η δεύτερη φορά που πραγματοποιείται στην Ελλάδα μια τέτοια κοινωνική εκδήλωση.

Η φετινή δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος κοινωνικής ευθύνης Ford Building Together, με στόχο τη συγκέντρωση βασικών ειδών διατροφής για την ενίσχυση οικογενειών και ανθρώπων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, καθώς και φορέων και οργανώσεων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα τους.

Καθοριστική για την επιτυχία της πρωτοβουλίας ήταν η συμμετοχή των Επίσημων Εμπόρων Ford σε όλη τη χώρα, οι οποίοι άνοιξαν τις εκθέσεις τους και κινητοποίησαν εργαζομένους, πελάτες, φίλους της μάρκας και κατοίκους των περιοχών όπου δραστηριοποιούνται. Μέσα από αυτή την κοινή προσπάθεια, συγκεντρώθηκαν φέτος συνολικά 2.000 κιλά τροφίμων, όπως κονσέρβες, ζυμαρικά, ρύζι, συσκευασμένα δημητριακά, γάλα σε σκόνη, βρεφικές τροφές και συσκευασμένα τρόφιμα μακράς διαρκείας, τα οποία διατέθηκαν σε τοπικούς φορείς καθώς και σε οργανώσεις κοινωνικής υποστήριξης.

Η ανταπόκριση στο κάλεσμα της Ford επιβεβαίωσε ότι η συνεργασία επιχειρήσεων, εργαζομένων και πολιτών μπορεί να μετατραπεί σε ουσιαστική προσφορά για τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούνται. Παράλληλα, ανέδειξε τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα δίκτυα των Επίσημων Εμπόρων, αξιοποιώντας την άμεση επαφή και τους δεσμούς τους με τις τοπικές κοινωνίες.

Η φετινή πρωτοβουλία αποτελεί συνέχεια της αντίστοιχης δράσης του 2025, κατά την οποία συγκεντρώθηκε στην Ελλάδα περισσότερο από 1.000 κιλά τροφίμων. Η επιτυχία της πρώτης προσπάθειας αποτέλεσε τη βάση για την επανάληψή της, με τη Ford να επιδιώκει κάθε χρόνο την ενίσχυση ακόμη περισσότερων ανθρώπων και οικογενειών που χρειάζονται υποστήριξη.

Η Ford ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν και συνέβαλαν στην υλοποίηση της δράσης και αυτή τη χρονιά, καθώς και τους Επίσημους Εμπόρους της για την έμπρακτη υποστήριξη και την ενεργό συμμετοχή τους. Γιατί κάθε προσφορά, ανεξάρτητα από το μέγεθός της, μπορεί να κάνει τη διαφορά όταν αποτελεί μέρος μιας συλλογικής προσπάθειας.

Με τη βοήθειά όλων μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η πρωτοβουλία της Ford συγκέντρωσε τη συμμετοχή περισσότερων από 2.400 Επίσημων Εμπόρων σε 39 χώρες και 6 ηπείρους. Συνολικά συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 1,8 εκατομμύρια κιλά τροφίμων, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 3,6 εκατομμύρια γεύματα για ανθρώπους και οικογένειες που αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια. Η φετινή επίδοση ήταν υπερδιπλάσια σε σχέση με το αποτέλεσμα της προηγούμενης χρονιάς, αναδεικνύοντας τη δυναμική της πρωτοβουλίας και τη συμβολή του δικτύου Επίσημων Εμπόρων Ford στην υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών.