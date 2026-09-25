Για πολλούς ιδιοκτήτες κλασικών, συλλεκτικών ή ιδιαίτερα προσεγμένων αυτοκινήτων, η στάθμευση δεν είναι μια απλή υπόθεση. Ένα κλειστό γκαράζ αποτελεί την ιδανική λύση, όμως δεν είναι πάντα διαθέσιμο. Η σκόνη, η υγρασία, οι απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας, τα έντομα ακόμα και πτώσεις αντικειμένων, μπορούν να επηρεάσουν την εικόνα και κυρίως την αξία ενός αυτοκινήτου.

Σε αυτό το πρόβλημα επιχειρεί να δώσει λύση η CarCapsule, η ειδική φουσκωτή κατασκευή που περικλείει ολόκληρο το αυτοκίνητο και λειτουργεί σαν ένας μικρός, διάφανος θάλαμος αποθήκευσης.

Το όχημα τοποθετείται πάνω σε ειδική βάση, το προστατευτικό κάλυμμα κλείνει περιμετρικά και ένας ανεμιστήρας διατηρεί τη φούσκα σε σταθερή πίεση. Έτσι δημιουργείται ένα προστατευμένο περιβάλλον γύρω από το αυτοκίνητο, χωρίς να απαιτείται η κατασκευή ή η ενοικίαση ενός κανονικού γκαράζ.Μάλιστα διαθέτει και ειδικό φίλτρο περιορίζοντας τη συσσώρευση υγρασίας και βοηθώντας στην απομάκρυνση οσμών ή υδρατμών.

Παράλληλα, το κάλυμμα δημιουργεί ένα φυσικό “φράγμα” απέναντι σε:

σκόνη και χώμα

έντομα και τρωκτικά

υγρασία

υπεριώδη ακτινοβολία (ανάλογα με την έκδοση)

μικρές επαφές ή αντικείμενα που μπορεί να πέσουν πάνω στο αυτοκίνητο,

γρατζουνιές που συχνά προκαλούνται από συμβατικές κουκούλες

Το κυριότερο είναι πως το εξωτερικό κάλυμμα δεν ακουμπά άμεσα πάνω στο αυτοκίνητο, ενώ το στρώμα αέρα δημιουργεί μια επιπλέον απόσταση ασφαλείας. Αυτό περιορίζει τον κίνδυνο από μικρές επαφές και χτυπήματα κατά την αποθήκευση.

Για κλειστό ή ανοιχτό χώρο;

Η CarCapsule διατίθεται σε διαφορετικές εκδόσεις για εσωτερική ή εξωτερική χρήση. Τα μοντέλα εσωτερικού χώρου απευθύνονται κυρίως σε γκαράζ, αποθήκες και χώρους στάθμευσης, όπου ο στόχος είναι η προστασία από σκόνη, υγρασία, έντομα και τυχαίες ζημιές.

Οι εκδόσεις εξωτερικού χώρου διαθέτουν πιο ενισχυμένη κατασκευή και προορίζονται για περιπτώσεις όπου το αυτοκίνητο παραμένει σε αυλή ή άλλο εκτεθειμένο σημείο.

Πόσο κοστίζει;

Το κόστος εξαρτάται από τη διάσταση και την έκδοση. Στην επίσημη γκάμα, οι εκδόσεις εσωτερικού χώρου εμφανίζονται περίπου από 500 έως 800 ευρώ ενώ οι πιο ενισχυμένες εκδόσεις κινούνται υψηλότερα. Τα μοντέλα εξωτερικού χώρου ξεπερνούν τα 1000 ευρώ.

Σίγουρα για ένα αυτοκίνητο καθημερινής χρήσης, αποτελεί υπερβολή. Για ένα κλασικό, συλλεκτικό ή πολύτιμο μοντέλο, η διάφανη αυτή «φούσκα» μπορεί να αποτελέσει ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας.