Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Η GAC AION, έχει πλέον ένα υπερσύγχρονο κατάστημα στο Μαρούσι όπου εκεί μπορείτε να δείτε το ολοκαίνουργιο AION V, το αμιγώς ηλεκτρικό SUV που σύμφωνα με τις εργοστασιακές μετρήσεις έχει αυτονομία έως 510 km.

Το αυτοκίνητο που ξεχωρίζει για το δυναμικό σχεδιασμό, την κορυφαία άνεση, την εντυπωσιακή ευρυχωρία και τον πλούσιο βασικό εξοπλισμό, προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ηλεκτροκίνησης χωρίς συμβιβασμούς. Η νέα κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία που μπήκε δυναμικά στην ελληνική αγορά το 2026, δίνει νέες, ευέλικτες επιλογές που ενισχύουν την πρόσβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Το AION V διατίθεται πλέον στην ελληνική αγορά με πολλαπλές επιλογές απόκτησης, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να επιλέξουν τη λύση που ανταποκρίνεται καλύτερα στο προφίλ και τις πραγματικές τους ανάγκες

Με το πρόγραμμα Level Up!, το AION V κάνει τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση πιο εύκολη και πιο προσιτή, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προνομίων που συνδυάζει οικονομικό όφελος και ευελιξία.

Δείτε τις προσφορές της GACAION

* e-bonus 1.000 € από την Inchcape Hellas, μειώνοντας το τελικό κόστος απόκτησης για τον πελάτη.

* Κάρτα φόρτισης αξίας 300 €, με την οποία ο νέος κάτοχος μπορεί να καλύψει τα πρώτα χιλιόμετρα, καθιστώντας την εμπειρία της ηλεκτροκίνησης ακόμη πιο άνετη.

* Προνομιακή χρηματοδότηση με σταθερό χαμηλό επιτόκιο 4,9% (πλέον εισφοράς 0,6% Ν.128/75) και από 399 € / μήνα, μέσω της Inchcape Financing, που κάνει τη χρηματοδότηση του αυτοκινήτου πιο προσιτή σε σχέση με τα τυπικά επιτόκια αγοράς.

* Ευέλικτο πρόγραμμα Leasing με μηνιαίο μίσθωμα από 347 € / μήνα (χωρίς ΦΠΑ) για μία ξέγνοιαστη εμπειρία οδήγησης χωρίς δεσμεύσεις.

Σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», η τιμή του AION V διαμορφώνεται στις 29.900€ ( περιλαμβάνει e-bonus 1.000 € από την Inchcape Hellas καθώς και το ποσό των 3.000€ της κρατικής επιδότησης Κινούμαι Ηλεκτρικά 3), καθιστώντας την εμπειρία απόκτησης πιο ελκυστική και πιο προσιτή από ποτέ.

Η εταιρία που δίνει 8ετή εργοστασιακή εγγύηση τόσο για τα μηχανικά μέρη όσο και για τη μπαταρία υψηλής τάσης, υπογραμμίζει τη δέσμευση της AION στην ποιότητα, την αξιοπιστία και τη μακροχρόνια σιγουριά του πελάτη.

Η εμπειρία AION ξεκινά και ολοκληρώνεται στο νέο, υπερσύγχρονο κατάστημα GAC AION στην οδό Νεαπόλεως 1, Μαρούσι. Έναν χώρο ειδικά σχεδιασμένο για να φέρνει τον επισκέπτη σε άμεση επαφή με την ηλεκτροκίνηση, προσφέροντας ολοκληρωμένη ενημέρωση, υψηλού επιπέδου φιλοξενία και τη δυνατότητα test drive, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να γνωρίσει από κοντά το μέλλον της μετακίνησης.