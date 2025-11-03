Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Το έργο ονομάζεται «Charge as you Drive» και ολοκληρώθηκε από την Vinci Autoroutes, τον μεγαλύτερο ιδιωτικό φορέα εκμετάλλευσης αυτοκινητοδρόμων με διόδια της Γαλλίας, σε συνεργασία με την Electreon. Η χώρα θέλει να κατασκευάσει συνολικά 9.000 χιλιόμετρα “ηλεκτρικών” δρόμων έως το 2035, και αυτό είναι το πρώτο βήμα προς την επίτευξη αυτού του μεγάλου στόχου.

Έτσι, τα εγκαίνια του πρώτου κομματιού στον αυτοκινητόδρομο A10, θα μείνουν στην ιστορία, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς την επίλυση μιας από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των ηλεκτρικών οχημάτων: την αυτονομία και τον χρόνο φόρτισης.

Η τεχνολογία της κατασκευής, χρησιμοποιεί χάλκινα πηνία ενσωματωμένα κάτω από την άσφαλτο για να δημιουργήσει ένα μαγνητικό πεδίο που μεταφέρει ενέργεια σε οχήματα εξοπλισμένα με τους ανάλογους ειδικούς δέκτες. Οι υπεύθυνοι του έργου πιστεύουν ότι θα μειώσει τις εκπομπές CO2 από τις οδικές μεταφορές κατά περισσότερο από 80% σε σύγκριση με τα πετρελαιοκίνητα φορτηγά.

Ανεξάρτητες δοκιμές που διεξήχθησαν από το Πανεπιστήμιο Gustave Eiffel επιβεβαίωσαν ότι το σύστημα παρείχε σταθερά πάνω από 200 kW μέσης ισχύος, ενώ σε μερικά σημεία έφτασε και άνω των 300 kW.

«Το έργο αυτό σηματοδοτεί μια κομβική στιγμή στην παγκόσμια ανάπτυξη των ασύρματων φορτίσεων σε δρόμους», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Electreon, Oren Ezer. «Η τεχνολογία αυτή παρέχει υψηλής ισχύος, αξιόπιστη δυναμική φόρτιση. Όχι μόνο πληροί, αλλά και υπερβαίνει όλους τους στόχους που έχει θέσει η γαλλική κυβέρνηση».