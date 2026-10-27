Η Geely ανεβάζει ταχύτητα στην ευρωπαϊκή αγορά και δείχνει πως δεν θέλει πλέον απλώς να εισάγει αυτοκίνητα που έχουν σχεδιαστεί για την Κίνα. Η εταιρεία προετοιμάζει ένα νέο μοντέλο ειδικά για τους Ευρωπαίους, ενώ παράλληλα ετοιμάζει ένα εντυπωσιακό 4×4 που θα βάλει στο στόχαστρό του μοντέλα όπως το Land Rover Defender.

Το πρώτο αυτοκίνητο που θα εξελιχθεί εξαρχής με επίκεντρο την ευρωπαϊκή αγορά αναμένεται να αποκαλυφθεί μέσα στο 2027. Η εξέλιξή του πραγματοποιείται στο σχεδιαστικό κέντρο της Geely στο Μιλάνο και, σύμφωνα με την εταιρεία, θα παρουσιαστεί αρχικά στην Ευρώπη πριν επεκταθεί και σε άλλες αγορές. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια διαφορετική προσέγγιση για την κινεζική μάρκα, η οποία μέχρι σήμερα βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό σε μοντέλα που είχαν ήδη σχεδιαστεί για την εγχώρια αγορά της.

Το Project KO11 βάζει στο στόχαστρο το Land Rover Defender

Στην κορυφή της νέας προϊοντικής επίθεσης βρίσκεται το Project KO11, η κωδική ονομασία ενός νέου SUV με έντονο εκτός δρόμου χαρακτήρα. Πρόκειται για την ευρωπαϊκή εκδοχή του Geely Galaxy Cruiser, ενός μοντέλου που σχεδιάστηκε για να κινηθεί σε απαιτητικά εδάφη και να ανταγωνιστεί την κατηγορία των σκληροτράχηλων πολυτελών 4×4. Το KO11 θα διαθέτει plug-in υβριδική τεχνολογία, ενώ η διάθεσή του στην Ευρώπη έχει προγραμματιστεί για τα τέλη του 2027. Η επίσημη ονομασία του δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, όπως και οι οριστικές τεχνικές προδιαγραφές του.Ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν είναι η δυνατότητα διέλευσης από νερό βάθους έως 800 χιλιοστών, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί για το μοντέλο. Η Geely έχει επίσης αναφερθεί σε προηγμένη τεχνολογία ανάρτησης και ειδικά προγράμματα οδήγησης για διαφορετικά εδάφη.

Η Geely ακούει τους ιδιοκτήτες και διαμορφώνει αντίστοιχα τα αυτοκίνητα της

Η νέα στρατηγική δεν αφορά μόνο την προσθήκη περισσότερων μοντέλων. Η Geely αναφέρει ότι έχει λάβει υπόψη την κριτική που έχει δεχθεί από δημοσιογράφους και ιδιοκτήτες σχετικά με ορισμένες λειτουργίες των αυτοκινήτων της. Ένα από τα βασικά σημεία είναι το σύστημα πολυμέσων Flyme. Η δεύτερη γενιά του βρίσκεται ήδη υπό εξέλιξη και αναμένεται να ενσωματώνει λειτουργίες που εξυπηρετούν καλύτερα την καθημερινότητα των Ευρωπαίων οδηγών, όπως διαχωρισμένη προβολή εφαρμογών, περισσότερες πληροφορίες στην οθόνη και προσαρμόσιμα widgets.

Παράλληλα, η εταιρεία επιχειρεί να περιορίσει την ενόχληση που προκαλούν οι ηχητικές προειδοποιήσεις των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης. Στόχος είναι να βελτιωθούν η ένταση των ήχων, ο χαρακτήρας τους και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ενεργοποιούνται, χωρίς να παραβιάζονται οι ισχύοντες κανονισμοί ασφαλείας.

Στόχος τα περισσότερα μοντέλα έως το 2030

Η εταιρεία σχεδιάζει να διευρύνει σημαντικά την ευρωπαϊκή γκάμα της. Στα μοντέλα που έχουν ήδη παρουσιαστεί ή διατίθενται σε ευρωπαϊκές αγορές περιλαμβάνονται τα EX5, Starray και E2, ενώ η προσθήκη του Monjaro με plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης και του KO11 αναμένεται να αυξήσει τις επιλογές.