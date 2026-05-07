Μία ιδιαίτερα σημαντική συμφωνία φαίνεται πως βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή της στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς η Ford φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την πώληση μέρους του εργοστασίου της στη Βαλένθια, στον κινεζικό όμιλο Geely.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, αλλά και ρεπορτάζ του Reuters, η Geely έχει συμφωνήσει να αποκτήσει το τμήμα παραγωγής “Body 3” του εργοστασίου Almussafes της Ford, μία γραμμή που παλαιότερα χρησιμοποιούνταν για μοντέλα όπως τα Mondeo, S-Max και Galaxy, αλλά σήμερα παραμένει ανενεργή.

Η κίνηση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη Geely, καθώς θα της επιτρέψει να αποκτήσει ουσιαστικά δική της παραγωγική βάση στην Ευρώπη. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η κινεζική εταιρεία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τη μονάδα για την παραγωγή ενός νέου μοντέλου πάνω στην πλατφόρμα GEA (Global Intelligent New Energy Architecture), η οποία υποστηρίζει υβριδικά, plug-in hybrid, αλλά και αμιγώς ηλεκτρικά συστήματα κίνησης.

Το νέο μοντέλο φέρεται να έχει εσωτερική κωδική ονομασία “135”, ενώ αρκετές πηγές κάνουν λόγο για compact crossover που θα προορίζεται κυρίως για την ευρωπαϊκή αγορά. Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο η Geely να κατασκευάζει στο ίδιο εργοστάσιο και μοντέλο της Ford, στο πλαίσιο ευρύτερης συνεργασίας των δύο εταιρειών. Για την ώρα πάντως, τόσο η Ford, όσο και η Geely, απέφυγαν να επιβεβαιώσουν την ολοκλήρωση της συμφωνίας, καθώς ακόμη δεν έχουν πέσει οι υπογραφές.

Η πιθανή συμφωνία έρχεται σε μία περίοδο όπου όλο και περισσότερες κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες αναζητούν παραγωγική παρουσία στην Ευρώπη, κυρίως για να περιορίσουν το κόστος εισαγωγών, αλλά και να αποφύγουν τους δασμούς στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στην Κίνα.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η αμερικανική εταιρεία έχει ήδη ακολουθήσει παρόμοια στρατηγική συνεργασιών στην Ευρώπη, μέσω κοινών projects με τη Volkswagen και τη Renault για ηλεκτρικά μοντέλα και πλατφόρμες. Αν τελικά ολοκληρωθεί, η συμφωνία θα αποτελέσει ακόμη ένα σημαντικό βήμα της Geely στην ευρωπαϊκή αγορά, όπου ήδη διαθέτει ισχυρή παρουσία μέσω εταιρειών όπως η Volvo, η Polestar και η Lotus.