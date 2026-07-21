Η Geely συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην ηλεκτροκίνηση, παρουσιάζοντας ένα νέο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης που φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα στον κλάδο. Ο κινεζικός όμιλος αποκάλυψε το Thunder 16-in-1 Intelligent Electric Drive, μια ολοκληρωμένη μονάδα που ενσωματώνει συνολικά 16 διαφορετικές λειτουργίες σε ένα μόνο σύστημα, πετυχαίνοντας συνολική απόδοση 93,8%, την υψηλότερη που έχει ανακοινωθεί μέχρι σήμερα για μονάδα παραγωγής.

Ένα σύστημα αντί για… δεκάδες εξαρτήματα

Η νέα μονάδα συνδυάζει 12 βασικά μηχανικά και ηλεκτρονικά υποσυστήματα (μεταξύ των οποίων ηλεκτροκινητήρα, inverter, φορτιστή , μετατροπέα, μονάδα διαχείρισης μπαταρίας και σύστημα θερμικής διαχείρισης) μαζί με τέσσερις λειτουργίες λογισμικού, όπως η διαχείριση ενέργειας, η φόρτιση, ο έλεγχος της κίνησης και η παρακολούθηση της κατάστασης του συστήματος. Η ενοποίηση αυτή καταργεί περισσότερα από 180 επιμέρους εξαρτήματα, απλοποιώντας σημαντικά την κατασκευή.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά είναι το βάρος της μονάδας που αγγίζει μόλις τα 75 κιλά

Χάρη στη χρήση κράματος μαγνησίου και στην ενιαία σχεδίαση κινητήρα και βάσεων στήριξης, ολόκληρο το σύστημα ζυγίζει μόλις 75 κιλά, περίπου 15% λιγότερο σε σχέση με αντίστοιχες λύσεις της αγοράς. Παράλληλα, μειώνει τις καλωδιώσεις υψηλής τάσης κατά 30% και χαμηλής τάσης κατά 15%, ενώ η πιο compact κατασκευή απελευθερώνει περίπου 28 λίτρα επιπλέον χώρου στο όχημα.

Νέα επίπεδα αποδοτικότητας

Η Geely ανακοινώνει ότι το νέο σύστημα επιτυγχάνει συνολική απόδοση 93,8%, ενώ η ειδική πυκνότητα ισχύος φτάνει τα 11,8 kW ανά κιλό, στοιχεία που το τοποθετούν στην κορυφή της κατηγορίας του. Η μονάδα βασίζεται σε ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800 Volt και αξιοποιεί τεχνολογία One-Chip, η οποία μειώνει τον χρόνο απόκρισης του συστήματος από περίπου 40 ms σε μόλις 2 ms, βελτιώνοντας την απόκριση στο γκάζι και τη συνολική αίσθηση οδήγησης.

Μικρότερη κατανάλωση ακόμη και στο κρύο

Σε δοκιμές γύρω από τη λίμνη Qinghai, όχημα εξοπλισμένο με το νέο σύστημα κατέγραψε κατανάλωση 8,2 kWh/100 χλμ., ενώ σε κανονικές συνθήκες η εταιρεία αναφέρει τιμή 10,7 kWh/100 χλμ. (CLTC). Επιπλέον, μέσω αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης και εξελιγμένης θερμικής διαχείρισης, το σύστημα αποθηκεύει θερμική ενέργεια ισοδύναμη με περίπου 7 kWh σε θερμοκρασίες έως -18°C, μειώνοντας την ενέργεια που απαιτείται για τη θέρμανση της καμπίνας κατά περισσότερο από 40%.

Πρεμιέρα στο νέο Galaxy TT

Το νέο Thunder 16-in-1 Intelligent Electric Drive θα κάνει το ντεμπούτο του στο Geely Galaxy TT, ένα νέο ηλεκτρικό σπορ sedan. Η πισωκίνητη έκδοση θα αποδίδει 329 ίππους, ενώ η τετρακίνητη θα φτάνει τους 570 ίππους, επιταχύνοντας από 0-100 χλμ./ώρα σε 3,8 δευτερόλεπτα.