Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Geely, ανακοίνωσε ότι πέτυχε θερμική απόδοση που αγγίζει το 48,4% σε νέο υβριδικό σύστημα, ένα νούμερο που μέχρι πριν λίγα χρόνια έμοιαζε σχεδόν απλησίαστο για κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Τι είναι η θερμική απόδοση;

Η θερμική απόδοση είναι το μέτρο που δείχνει πόσο αποτελεσματικά ένας κινητήρας μετατρέπει την ενέργεια του καυσίμου σε ωφέλιμο έργο, δηλαδή σε κίνηση. Εκφράζεται ως ποσοστό και προκύπτει από τη σχέση μεταξύ της ενέργειας που αξιοποιείται και της συνολικής ενέργειας που παράγεται κατά την καύση. Στους κινητήρες εσωτερικής καύσης, μεγάλο μέρος της ενέργειας χάνεται ως θερμότητα μέσω καυσαερίων και ψύξης. Όσο υψηλότερη είναι η θερμική απόδοση, τόσο μικρότερες είναι οι απώλειες και τόσο πιο αποδοτικός είναι ο κινητήρας, συμβάλλοντας σε χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και μειωμένες εκπομπές ρύπων.

Για να καταλάβουμε τη σημασία, οι περισσότεροι σύγχρονοι βενζινοκινητήρες κινούνται συνήθως κάτω από το 40%. Αυτό σημαίνει ότι η Geely κατάφερε να αξιοποιήσει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό της ενέργειας του καυσίμου, μειώνοντας δραστικά τις απώλειες. Οι αριθμοί της μάλιστα, πλησιάζουν τη Formula 1, όπου οι κινητήρες είναι αποδοτικοί σε ποσοστό πάνω από 50% χρησιμοποιώντας την απόλυτη αιχμή της τεχνολογίας.

Το αποτέλεσμα είναι κατανάλωση που πέφτει κάτω από τα 4 λίτρα/100χλμ. σε πραγματικές συνθήκες, ένα νούμερο που μέχρι σήμερα βλέπαμε κυρίως σε μικρά diesel ή σε εξαιρετικά αποδοτικά υβριδικά σύνολα. Η τεχνολογία αυτή εντάσσεται στη νέα γενιά υβριδικών συστημάτων της Geely, γνωστή ως i-HEV, η οποία συνδυάζει εξελιγμένο θερμικό κινητήρα 1.500κ.εκ. με ηλεκτρική υποβοήθηση, με στόχο τη μέγιστη αποδοτικότητα χωρίς συμβιβασμούς στην καθημερινή χρήση.

Να θυμίσουμε πως η Geely δραστηριοποιείται εδώ και αρκετούς μήνες στη χώρα μας, έχοντας στην γκάμα της το αμιγώς ηλεκτρικό Geely EX5 και το Plug-in Hybrid Starray EM-i.

Το ερώτημα όμως είναι άλλο.

Αν τέτοιες τεχνολογίες μπουν μαζικά στην παραγωγή, μήπως τελικά η μετάβαση στην πλήρη ηλεκτροκίνηση καθυστερήσει ή ακυρωθεί;