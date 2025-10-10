Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Σε μια σημαντική κίνηση για την ενίσχυση της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων, προχωρά η Γερμανία καθώς συμφώνησε σε ένα πακέτο κινήτρων ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την προώθηση της υιοθέτησης των EV. Τα κίνητρα, που θα ισχύουν έως το 2029, στοχεύουν στην επιτάχυνση της μετάβασης στην ηλεκτρική κινητικότητα και στην υποστήριξη της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Το νέο πακέτο περιλαμβάνει παράταση της απαλλαγής από τον φόρο οχημάτων για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως το τέλος του 2035. Αυτή η απαλλαγή αρχικά επρόκειτο να λήξει στα τέλη του 2026, αλλά ο καγκελάριος συμφώνησε να την παρατείνει για άλλα πέντε χρόνια. Η παράταση αναμένεται να μειώσει τα κρατικά φορολογικά έσοδα κατά 45 εκατομμύρια ευρώ το 2026, με τα επόμενα χρόνια να παρουσιάζουν μεγαλύτερα ελλείμματα, φτάνοντας τα 370 εκατομμύρια ευρώ έως το 2030.

Το κυβερνών κόμμα του καγκελάριου Friedrich Merz συμφώνησε επίσης να αυξήσει το όριο τιμής για τα φορολογικά κίνητρα στα ηλεκτρικά οχήματα, μέχρι τα 100.000 ευρώ και να δημιουργήσει παράλληλα ένα ειδικό επίδομα απόσβεσης για τα ηλεκτρικά οχήματα. Αυτά τα μέτρα αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου πακέτου «ενίσχυσης επενδύσεων» που έχει σχεδιαστεί για την ενίσχυση της αυτοκινητοβιομηχανίας και την υποστήριξη της στροφής προς την ηλεκτρική κινητικότητα.

Η επέκταση της απαλλαγής από τον φόρο θεωρείται κρίσιμο βήμα για την ενθάρρυνση περισσότερων ανθρώπων να αγοράσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία αντιμετωπίζει δυσκολίες με την πτώση των πωλήσεων και τον ανταγωνισμό από την Κίνα, αναμένεται να επωφεληθεί σημαντικά από αυτά τα κίνητρα. Ο καγκελάριος συμφώνησε επίσης να συζητήσει ένα πρόγραμμα κοινωνικής μίσθωσης σε μια επερχόμενη συνάντηση, το οποίο στοχεύει να καταστήσει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πιο προσιτά σε νοικοκυριά με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα.

Το πακέτο των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας της γερμανικής κυβέρνησης για την προώθηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και τη μείωση των εκπομπών άνθρακα. Να θυμίσουμε πως η Γερμανία, το Δεκέμβριο του 2023 τερμάτισε όλες τις επιδοτήσεις για ηλεκτρικά, ρίχνοντας τις πωλήσεις τους κατά σχεδόν 30%.