Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Θεωρητικά, τα plug-in υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα προσφέρουν μια δελεαστική εναλλακτική λύση. Παρέχουν στους οδηγούς 35 έως 100χλμ. αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας για τις καθημερινές μετακινήσεις, καθώς και έναν βενζινοκινητήρα σε εφεδρεία για μεγαλύτερα ταξίδια ή όταν δεν μπορούν να φορτίσουν.

Τα οφέλη των PHEV προκύπτουν όταν οι οδηγοί τα συνδέουν συχνά, για να επαναφορτίζουν τις μπαταρίες τους. Αν δεν συνδεθεί στην πρίζα, τότε απομένει ένα απλό βενζινοκίνητο αυτοκίνητο που είναι μάλιστα βαρύτερο (λόγω των μπαταριών) και ενδεχομένως παράγει περισσότερες εκπομπές ρύπων. Μάλιστα μια πρόσφατη ανάλυση της Transport & Environment, διαπίστωσε ότι οι εκπομπές άνθρακα σε πραγματικές συνθήκες από τα plug-in υβριδικά οχήματα μπορεί να είναι έως και πέντε φορές υψηλότερες από ό,τι υποδηλώνουν τα επίσημα στοιχεία.

Η Γερμανία σκέφτεται την υποχρεωτική φόρτιση των Plug-in υβριδικών

Σύμφωνα με την πρόταση της Hildegard Müller, επικεφαλής της Γερμανικής Ένωσης Αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA), όσοι οδηγοί δεν φορτίζουν τακτικά τα Plug-in υβριδικά τους σύνολα, θα τιμωρούνται με… μειωμένη ισχύ στο όχημα τους. Το σχέδιο ονομάζεται «στοχευμένη ενθάρρυνση» της ηλεκτρικής οδήγησης, με στόχο ουσιαστικά να καταστεί υποχρεωτική η φόρτιση.

Τα αυτοκίνητα θα πρέπει να κατασκευάζονται εξ αρχής έτσι ώστε μετά από μια συγκεκριμένη χιλιομετρική απόσταση, ο οδηγός να πρέπει να επαναφορτίζει την μπαταρία ή να αντιμετωπίζει μειωμένη απόδοση του κινητήρα. Η πρόταση χρησιμεύει ως μέτρο για τη διευκόλυνση της συνέχισης των πωλήσεων PHEV πέραν της προθεσμίας του 2035, καθώς η ΕΕ δέχεται πιέσεις να την αναθεωρήσει.

Οι Γερμανοί κατασκευαστές και η κυβέρνηση υπό τον Καγκελάριο Friedrich Merz πιέζουν για να αναβάλλουν ή μετριάσουν τη σταδιακή κατάργηση των βενζινοκινητήρων και των πετρελαιοκινητήρων το 2035. Το Βερολίνο θέλει εξαιρέσεις για τα plug-in υβριδικά και τα range extenders μοντέλα, υποστηρίζοντας ότι πολλοί καταναλωτές εξακολουθούν να διστάζουν να αγοράσουν πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα ενώ ο ερχομός της ηλεκτροκίνησης, απειλεί 100.000 θέσεις εργασίας, μόνο στη Γερμανία.

Η αλήθεια είναι πως καμία εταιρία δεν παρέχει ακριβή στοιχεία για το πόσοι τελικά ιδιοκτήτες φορτίζουν τα PHEV τους, τα οποία στον μεγαλύτερο βαθμό τους είναι εταιρικά. Αυτό ισχύει καθώς όταν μία εταιρία αγοράζει εταιρικά Ι.Χ., η κατανάλωση, άρα και οι ρύποι άρα και η φορολόγηση του αυτοκινήτου, γίνεται με τα ιδανικά και «φορτισμένα» νούμερα που δηλώνει η αυτοκινητοβιομηχανία.

Φυσικά, αυτή παραμένει μία απλή πρόταση για την ώρα, με στόχο όχι να τιμωρηθούν οι ιδιοκτήτες PHEV μοντέλων, αλλά να συζητηθεί η συνέχιση της ύπαρξης τους και μετά το 2035.

Πώς σας ακούγεται;