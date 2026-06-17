Οι αερόσακοι αποτελούν εδώ και δεκαετίες ένα από τα σημαντικότερα συστήματα παθητικής ασφάλειας στα αυτοκίνητα. Παρά τη συνεχή εξέλιξη των οχημάτων, η βασική λειτουργία τους έχει παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη, καθώς ενεργοποιούνται με προκαθορισμένο τρόπο, όταν οι αισθητήρες ανιχνεύσουν σύγκρουση. Η General Motors, ωστόσο, εξετάζει ένα εντελώς διαφορετικό μέλλον για την τεχνολογία αυτή.

Η αμερικανική εταιρεία κατοχύρωσε πρόσφατα μια νέα πατέντα με την ονομασία «Vehicle Airbag System with Variable Deployment», η οποία περιγράφει ένα σύστημα αερόσακων που μπορεί να προσαρμόζει τον τρόπο ανάπτυξής του, ανάλογα με τον επιβάτη και τις συνθήκες μέσα στην καμπίνα. Στόχος είναι η παροχή πιο αποτελεσματικής προστασίας σε σχέση με τα σημερινά συστήματα, τα οποία λειτουργούν με σχεδόν τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στο κάθισμα.

Σύμφωνα με την πατέντα, ο αερόσακος θα μπορεί να μεταβάλλει το σχήμα, το μέγεθος, την κατεύθυνση ανάπτυξης, αλλά ακόμη και την πίεση με την οποία φουσκώνει. Το σύστημα θα αξιοποιεί δεδομένα, σχετικά με το ύψος και τη σωματοδομή του επιβάτη, τη θέση του καθίσματος, τη στάση του σώματος και την απόσταση από το ταμπλό ή άλλα σημεία της καμπίνας.

Για να το πετύχει αυτό, η GM περιγράφει έναν αερόσακο με πολλαπλούς θαλάμους αέρα και ειδικούς μηχανισμούς ελέγχου, οι οποίοι επιτρέπουν διαφορετικά σενάρια ανάπτυξης ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περίπτωσης. Έτσι, ένας επιβάτης που κάθεται σε “όρθια” θέση μπορεί να προστατεύεται διαφορετικά από κάποιον που έχει ανακλίνει το κάθισμά του, ενώ το σύστημα θα μπορούσε να προσαρμόζεται, ακόμη και στην παρουσία παιδικού καθίσματος.

Η GM εξετάζει επίσης τη δυνατότητα ανάπτυξής τους από διαφορετικά σημεία της καμπίνας, όπως η οροφή ή οι πλαϊνές κολόνες του αμαξώματος, δημιουργώντας μια πιο ολοκληρωμένη «ζώνη προστασίας» γύρω από τους επιβάτες. Η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις όπου οι συμβατικοί αερόσακοι δεν λειτουργούν ιδανικά, όπως όταν ένας επιβάτης βρίσκεται πολύ κοντά στο ταμπλό, ή όταν οι θέσεις των καθισμάτων διαφέρουν σημαντικά από τις τυπικές ρυθμίσεις που λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό των σημερινών συστημάτων ασφαλείας.

Βέβαια, όπως συμβαίνει με τις περισσότερες πατέντες που καταθέτουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία θα περάσει σύντομα στην παραγωγή. Παρ’ όλα αυτά, η πρόταση της GM δείχνει ξεκάθαρα προς ποια κατεύθυνση κινείται η εξέλιξη των συστημάτων ασφαλείας.