Η Healthy Seas ολοκλήρωσε τον καθαρισμό μιας εγκαταλελειμμένης μονάδας μυδοκαλλιέργειας στη Σαλαμίνα, απομακρύνοντας 36,06 τόνους θαλάσσιων απορριμμάτων από τη θάλασσα και την παράκτια ζώνη. Η δράση πραγματοποιήθηκε κατόπιν ανάθεσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, υπό την αιγίδα του Δήμου Σαλαμίνας και επικεντρώθηκε στην απομάκρυνση πλαστικών βαρελιών, αλιευτικών διχτυών, μεταλλικών στοιχείων και τσιμεντένιων ογκολίθων, συμπεριλαμβανομένων κατασκευών που ήταν στερεωμένες στον βυθό.

Η Healthy Seas κατόπιν ανάθεσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, υπό την αιγίδα του Δήμου Σαλαμίνας, ολοκλήρωσε τον καθαρισμό μιας εγκαταλελειμμένης μονάδας μυδοκαλλιέργειας στη Σαλαμίνα, απομακρύνοντας 36,06 τόνους θαλάσσιων απορριμμάτων από τη θάλασσα και την παράκτια ζώνη. Η δράση υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Hyundai Motor Europe, της Hyundai Ελλάς και εθελοντών της Ghost Diving, τον Όμιλο IGMAR, τη ΜΚΟ OZON, τη DOTANK Plus (ως συνεργασία στρατηγικής κοινωνικού αντικτύπου και ανάπτυξης του έργου) και άλλους τοπικούς φορείς.

Η μονάδα αυτή αποτελεί στη Σαλαμίνα την έκτη εγκαταλελειμμένη μονάδα υδατοκαλλιέργειας που καθαρίζει η Healthy Seas από το 2021 που ξεκίνησε να αντιμετωπίζει το ζήτημα των «ghost farms» (εγκαταλελειμμένων μονάδων υδατοκαλλιέργειας) στην Ελλάδα. Παράλληλα, αντιπροσωπεύει μια νέα πρόκληση, σε αντίθεση με προηγούμενες τοποθεσίες, που αφορούσαν κυρίως εγκαταλελειμμένες ιχθυοκαλλιέργειες με πλωτούς δακτυλίους και δίχτυα, αυτή ήταν μια εγκαταλελειμμένη μονάδα μυδοκαλλιέργειας με διαφορετικές υποδομές και διαφορετικά είδη απορριμμάτων.

Η δράση επικεντρώθηκε στην απομάκρυνση πλαστικών βαρελιών, αλιευτικών διχτυών, μεταλλικών στοιχείων και τσιμεντένιων ογκολίθων, συμπεριλαμβανομένων κατασκευών που ήταν στερεωμένες στον βυθό. Η τελική καταγραφή των υλικών είχε ως εξής:

15,7 τόνοι σκυροδέματος και άλλων δομικών υλικών

11,3 τόνοι πλαστικών (βαρέλια, βάρκες και άλλα αντικείμενα)

4,8 τόνοι αλιευτικών διχτυών

4,1 τόνοι μετάλλων

«Μετά τον περσινό καθαρισμό μιας εγκαταλελειμμένης μονάδας υδατοκαλλιέργειας στα Μέθανα, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, αποφασίσαμε να συνεργαστούμε ξανά για τον καθαρισμό αυτής της εγκαταλελειμμένης μυδοκαλλιέργειας στη Σαλαμίνα», δήλωσε η κα Veronika Mikos, Director της Healthy Seas. «Μαζί με τους συνεργάτες μας απομακρύνουμε τα απορρίμματα από τη θάλασσα και κατευθύνουμε τα ανακυκλώσιμα υλικά στα κατάλληλα κανάλια ανακύκλωσης».

Σύμφωνα με τοπικές μαρτυρίες, η συγκεκριμένη μονάδα μυδοκαλλιέργειας ήταν εγκαταλελειμμένη για περισσότερο από 15 χρόνια. Με την πάροδο του χρόνου, οι εγκαταλελειμμένες δομές υδατοκαλλιέργειας φθείρονται λόγω των κυμάτων, του θαλασσινού νερού και της υπεριώδους ακτινοβολίας, απελευθερώνοντας πλαστικά και άλλα υλικά στο θαλάσσιο περιβάλλον. Στη Σαλαμίνα, μεγάλο μέρος της ρύπανσης ήταν κρυμμένο κάτω από την επιφάνεια.

Πέρα από την περιβαλλοντική υποβάθμιση, οι εγκαταστάσεις αυτές αποτελούσαν επί χρόνια συνεχή απειλή για την ασφάλεια των ανθρώπων, ενώ παράλληλα λειτουργούσαν ως εμπόδιο για τοπικές οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την παράκτια ζώνη.

«Αυτό που βλέπαμε στην επιφάνεια δεν ήταν η συνολική εικόνα», δήλωσε ο κ. Pascal van Erp, Ιδρυτής της Ghost Diving. «Τα περισσότερα βαρέλια είχαν βυθιστεί, και βρήκαμε πολύ περισσότερα αντικείμενα στον βυθό από όσα περιμέναμε. Επρόκειτο για έναν διαφορετικό τύπο μονάδας υδατοκαλλιέργειας από αυτούς που έχουμε συνηθίσει, με μεταλλικά στοιχεία, σκυρόδεμα, δίχτυα και σταθερές κατασκευές αγκυρωμένες στον πυθμένα. Αυτό απαιτούσε μεγάλη προσπάθεια και αυτοσχεδιασμό».

Η δράση ξεχώρισε επίσης για τη σημαντική συμμετοχή των τοπικών Αρχών και της Κοινότητας, οι οποίες υποστήριξαν την ενέργεια, παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες για την περιοχή, υλικοτεχνική υποστήριξη και συντονισμό.

«Συνεργαζόμαστε με τη Healthy Seas γιατί πρόκειται για μια εξαιρετική πρωτοβουλία που περιλαμβάνει την απομάκρυνση μιας παλιάς μονάδας μυδοκαλλιέργειας από μία από τις ομορφότερες περιοχές του νησιού μας, τον κόλπο του Αγίου Γεωργίου στο Στενό», δήλωσε ο κ. Γιώργος Παναγόπουλος, Δήμαρχος Σαλαμίνας. «Για εμάς, τους κατοίκους της Σαλαμίνας, η θάλασσα αποτελεί μέρος της ταυτότητάς μας. Γι’ αυτό και κάθε προσπάθεια που συμβάλλει στον καθαρισμό και τη διατήρηση της καθαρότητας των θαλασσών μας είναι εξαιρετικά σημαντική και, φυσικά, ο Δήμος μας στηρίζει αυτή την πρωτοβουλία με κάθε δυνατό τρόπο.»

Τα υλικά που ανακτήθηκαν θα αξιολογηθούν και θα διαχωριστούν. Όσα είναι κατάλληλα για ανακύκλωση θα διοχετευθούν στα αντίστοιχα κανάλια ανακύκλωσης. Τα νάιλον αλιευτικά δίχτυα θα αποσταλούν στον συνεργάτη της Healthy Seas, την εταιρία Aquafil, ώστε να υποστούν την απαραίτητη επεξεργασία στο πλαίσιο του συστήματος ανακύκλωσής της και να μετατραπούν σε αναγεννημένο νάιλον για νέα προϊόντα.