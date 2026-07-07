Σε μια εποχή όπου τα περισσότερα hypercars βασίζονται σε αυτόματα κιβώτια διπλού συμπλέκτη και ολοένα πιο εξελιγμένα ηλεκτρονικά συστήματα, η Hennessey αποφάσισε να ακολουθήσει τον αντίθετο δρόμο. Και το έκανε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο.

Η αμερικανική εταιρεία παρουσίασε το νέο Venom F5-M Roadster, μια ειδική έκδοση του ήδη ακραίου Venom F5, η οποία συνδυάζει 2.031 ίππους με ένα… κλασικό χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων και μεταλλικό επιλογέα τύπου gated shifter. Ένας συνδυασμός που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα έμοιαζε αδιανόητος για ένα αυτοκίνητο τέτοιων επιδόσεων.

Κάτω από το ανθρακονημάτινο αμάξωμα βρίσκεται ο γνωστός twin-turbo V8 κινητήρας των 6,6 λίτρων, με την ονομασία Fury. Χάρη στις εξελίξεις που ενσωματώνει η έκδοση Evolution, η ισχύς φτάνει πλέον τους 2.031 ίππους και η ροπή τα 1.959 Nm, με όλη τη δύναμη να περνά αποκλειστικά στους πίσω τροχούς μέσω του νέου εξατάχυτου μηχανικού κιβωτίου.

Για να χωρέσει το χειροκίνητο κιβώτιο και το τρίτο πεντάλ, οι μηχανικοί της Hennessey χρειάστηκε να επανασχεδιάσουν το ανθρακονημάτινο monocoque, ενώ άλλαξαν και τη διάταξη της καμπίνας ώστε ο επιλογέας να βρίσκεται πιο κοντά στον οδηγό, προσφέροντας όσο το δυνατόν πιο άμεση και μηχανική αίσθηση στις αλλαγές σχέσεων.

Η συγκεκριμένη έκδοση είναι επίσης roadster, επιτρέποντας στον οδηγό να απολαμβάνει χωρίς φίλτρα τον ήχο του V8. Παράλληλα, ξεχωρίζει από το χαρακτηριστικό κάθετο πτερύγιο που εκτείνεται από την οροφή έως το πίσω μέρος, βελτιώνοντας τη σταθερότητα στις πολύ υψηλές ταχύτητες και χαρίζοντας μια ακόμη πιο επιθετική εμφάνιση.

Η παραγωγή θα περιοριστεί σε μόλις 12 αυτοκίνητα, είτε σε κλειστή είτε σε ανοιχτή έκδοση, με τιμή που ξεκινά από περίπου 2,65 εκατομμύρια δολάρια, πριν ακόμη προστεθούν οι εξατομικευμένες επιλογές κάθε πελάτη.

Σε μια αγορά που κινείται ολοένα και περισσότερο προς την εξηλεκτρισμένη απόδοση, η Hennessey δείχνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει χώρος για αυτοκίνητα που βασίζονται στο συναίσθημα. Γιατί όσο εντυπωσιακοί κι αν είναι οι 2.031 ίπποι, αυτό που κάνει πραγματικά ξεχωριστό το Venom F5-M Roadster είναι ότι ο οδηγός εξακολουθεί να αλλάζει μόνος του τις σχέσεις.