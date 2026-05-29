Το Μουντιάλ 2026 στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία του ποδοσφαίρου, όμως η Hyundai φαίνεται πως θέλει να δώσει στη διοργάνωση και μια πολύ πιο ανθρώπινη πλευρά.

Η κορεατική εταιρεία αποκάλυψε επίσημα τα νέα λεωφορεία που θα μεταφέρουν τις εθνικές ομάδες κατά τη διάρκεια του FIFA World Cup 2026 και το αποτέλεσμα, μόνο συνηθισμένο δεν το λες. Αντί για κλασικά εταιρικά livery ή χορηγικά γραφικά, τα λεωφορεία είναι καλυμμένα με παιδικές ζωγραφιές από μικρούς φίλους του ποδοσφαίρου από ολόκληρο τον κόσμο.

Η δράση αποτελεί μέρος της καμπάνιας «Be There With Hyundai», μέσω της οποίας παιδιά, ηλικίας 5 έως 12 ετών, κλήθηκαν να ζωγραφίσουν την αγαπημένη τους εθνική ομάδα, στιγμές πανηγυρισμών, αλλά και το πώς φαντάζονται το ποδόσφαιρο και το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στη συνέχεια επιλέχθηκαν 48 νικητήριες δημιουργίες (μία για κάθε Εθνική ομάδα που θα συμμετέχει στο Μουντιάλ), και πλέον τα σχέδια αυτά θα εμφανίζονται πάνω στα επίσημα team buses των αποστολών.

Τα πιο ιδιαίτερα team buses που έχουμε δει ποτέ

Οι πρώτες εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η Hyundai δείχνουν λεωφορεία γεμάτα έντονα χρώματα, σημαίες, ζωγραφισμένους ποδοσφαιριστές και φυσικά μπάλες. Το ενδιαφέρον είναι ότι το τελικό design δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη FIFA και συνδυάζει τα παιδικά σχέδια με την επίσημη αισθητική του World Cup 2026.

Τα παιδιά που κέρδισαν τον διαγωνισμό θα ταξιδέψουν μαζί με έναν συνοδό στο Μουντιάλ 2026, με τη Hyundai να καλύπτει όλα τα έξοδα. Ουσιαστικά δηλαδή, οι μικροί δημιουργοί θα δουν τις ζωγραφιές τους να κυκλοφορούν μπροστά σε εκατομμύρια θεατές, στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη.

Η Hyundai επενδύει πολύ στο ποδόσφαιρο

Η Hyundai συνεργάζεται με τη FIFA εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες και το «Be There With Hyundai» θεωρείται πλέον ένα από τα πιο γνωστά fan engagement projects της εταιρείας. Η καμπάνια ξεκίνησε το 2006 με διαγωνισμούς συνθημάτων για τις Εθνικές ομάδες, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε πιο διαδραστικές και κοινωνικές δράσεις.