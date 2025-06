Ο πιο viral μουσικός θεσμός στην Ελλάδα, τα Mad Video Music Awards by ΔΕΗ, επιστρέφουν τη Δευτέρα 16 Ιουνίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου Tae Kwon Do για να χαρίσουν ένα αξέχαστο διήμερο στους φίλους της μουσικής και η Hyundai Ελλάς δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη μουσική γιορτή.

Στηρίζοντας τον πολυετή μουσικό θεσμό ως χορηγός, φέρνει έναν διαφορετικό αέρα με το νέο Hyundai INSTER, το πιο στιλάτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης που τραβάει τα βλέμματα σε κάθε του εμφάνιση.

Το διήμερο φεστιβάλ μουσικής ξεκινά την Κυριακή 15 Ιουνίου με το MAD VMA VILLAGE FESTIVAL, μετατρέποντας τον εξωτερικό χώρο του γηπέδου Tae Kwon Do σε έναν πολύχρωμο ζωντανό προορισμό για μικρούς και μεγάλους με ένα πλήρες πρόγραμμα δράσεων με δωρεάν είσοδο. Η Hyundai θα είναι παρούσα με ένα ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο, όπου οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά το νέο Hyundai INSTER και να το γνωρίσουν μέσα από μοναδικές διαδραστικές δραστηριότητες.

Οι εκπλήξεις δεν τελειώνουν όμως εδώ, αφού τη Δευτέρα 16 Ιουνίου στα μουσικά βραβεία MAD VMA, το Hyundai INSTER θα πλαισιώσει το event με ένα μοναδικό act on stage έκπληξη !

Το νέο Hyundai INSTER τραβάει τα βλέμματα με τον τολμηρό χαρακτήρα και το ξεχωριστό του στυλ. Με παιχνιδιάρικο design, αμιγώς ηλεκτρική καρδιά και εσωτερικούς χώρους που εκπλήσσουν, σου δίνει ελευθερία κίνησης, στυλ και άνεση σε κάθε διαδρομή.

Αυτό είναι το μέλλον στην πόλη. Are you in?