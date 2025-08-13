Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Hyundai είναι από τις λίγες αυτοκινητοβιομηχανίες που συνεχίζουν να φτιάχνουν σύνολα ικανά να προσφέρουν χαμόγελα στον οδηγό. Το τμήμα “N” της, κατάφερε να αποδείξει στην πράξη, πως η κορεάτικη εταιρία έχει τον τρόπο και τη διάθεση, να προσφέρει γρήγορα καλοστημένα σύνολα, τόσο σε ηλεκτρική μορφή (Ioniq 5 N), όσο και σε θερμική (i20 N, i30 N).

Η εταιρία έχει στα σκαριά το νέο Hyundai Tucson και όλα δείχνουν πως θα διαθέτει (για πρώτη φορά), σπορ έκδοση “N”. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Joon Park του τμήματος Ν της Hyundai, δήλωσε: «Δεν περιοριζόμαστε στα ηλεκτρικά οχήματα. Αντιθέτως θα προχωρήσουμε και με αυτοκίνητα που βασίζονται σε κινητήρες εσωτερικής καύσης».

Ο Park συνέχισε λέγοντας ότι η εταιρεία είναι ανοιχτή στη χρήση υβριδικών κινητήρων σε μοντέλα N, αν και τα «χαρακτηριστικά» τους θα έπρεπε να είναι διαφορετικά. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς τα υβριδικά παραδοσιακά επικεντρώνονται περισσότερο στην οικονομία και λιγότερο στις επιδόσεις.

Αυτή τη στιγμή, το κορυφαίο Tucson Hybrid N Line, διαθέτει έναν υπερτροφοδοτούμενο τετρακύλινδρο κινητήρα 1,6 λίτρων, μια μπαταρία 13.8 kWh και έναν ηλεκτροκινητήρα 72 kW. Αυτό δίνει στο crossover συνδυασμένη ισχύ 252 ίππων, παράλληλα με εντυπωσιακή οικονομία αλλά και ικανότητα αμιγούς ηλεκτρικής κίνησης.

Σύμφωνα πάντα με τα ξένα μέσα ενημέρωσης, η έκδοση N του νέου Tucson, θα χρησιμοποιήσει ένα σύστημα μετάδοσης κίνησης υψηλής απόδοσης που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει υβριδική τεχνολογία, καθώς και έναν κινητήρα 1,6 λίτρων turbo επόμενης γενιάς. Μάλιστα φημολογείται ότι το Tucson N θα μπορούσε να είναι εξοπλισμένο και με έναν πίσω ηλεκτρικό άξονα για να του δώσει τετρακίνηση. Η ιπποδύναμη, κοντά στα 300 άλογα.

Σπουδαία κίνηση της Hyundai να φέρει στον “N” κόσμο της και τα υβριδικά σύνολα.