Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Το Hyundai Motor Group και η Incheon International Airport Corporation υπέγραψαν στρατηγική συμφωνία για την ανάπτυξη ρομπότ αυτόματης φόρτισης (ACR) ηλεκτρικών οχημάτων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.

«Αυτή η συνεργασία θα χρησιμεύσει ως σημαντικό ορόσημο στην ανάδειξη των πρακτικών οφελών των μελλοντικών τεχνολογιών κινητικότητας, συνδυάζοντας τις δυνατότητες ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης του Hyundai Motor Group με την εκτεταμένη επιχειρησιακή εμπειρία της Incheon International Airport Corporation», δήλωσε ο κ. Heui Won Yang, President &Head of the R&D Division του Hyundai Motor Group. «Το Hyundai Motor Group στοχεύει να προσφέρει μια πιο άνετη και βελτιωμένη εμπειρία κινητικότητας μέσω μιας προσαρμοσμένης λύσης αυτόματης φόρτισης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Προσβλέπουμε επίσης στη συνεργασία με το Διεθνές Αεροδρόμιο Incheon για την κατασκευή διαφόρων υποδομών κινητικότητας και την κατάκτηση της κορυφής του μελλοντικού οικοσυστήματος κινητικότητας».

Η προσπάθεια αξιοποιεί την προηγμένη Ρομποτική και την Τεχνητή Νοημοσύνη του Hyundai Motor Group για να βελτιστοποιήσει τις δυνατότητες φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων και να εξυπηρετήσει την αναμενόμενη εισροή επιβατών μετά την επέκταση και τη μετατροπή του «Incheon Airport 4.0 Era» σε «Κόμβο Αεροπορικής Καινοτομίας Τεχνητής Νοημοσύνης».

«Αναμένουμε ότι αυτή η συνεργασία θα βελτιώσει σημαντικά τις υπηρεσίες και την επιχειρησιακή αποδοτικότητα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Incheon», δήλωσε ο κ. Hag Jae Lee, President & CEO της Incheon International Airport Corporation. «Προχωρώντας, το Διεθνές Αεροδρόμιο Incheon θα συνεχίσει να εξελίσσεται ως το κορυφαίο ψηφιακό αεροδρόμιο παγκοσμίως, με βάση την εξαιρετική υποδομή και τις τεχνολογικές του δυνατότητες».

Μέσω αυτού του έργου, το Hyundai Motor Group και η IIAC θα επικεντρωθούν στη διασφάλιση των υψηλών επιπέδων ασφάλειας του ACR, το οποίο έχει ήδη λάβει κορεατική πιστοποίηση, πιστοποιώντας τη σταθερότητα και την ποιότητά του καθώς και πιστοποίηση CE πληρώντας τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξασφαλίζοντας ασφαλέστερη χρήση για τους πελάτες. Το Hyundai Motor Group θα παρέχει λύσεις hardware και software υποστηρίζοντας τη βελτιστοποίηση της κατασκευής και της απόδοσης του ACR και παράλληλα θα προσφέρει έξυπνες λύσεις στάθμευσης.

Η IIAC θα παρέχει τον χώρο του αεροδρομίου ως περιβάλλον επίδειξης για την ανάπτυξη υπηρεσιών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.