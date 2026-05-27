Η μάχη στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν παίζεται πλέον μόνο σε ίππους, αυτονομία και φόρτιση. Οι εταιρείες ψάχνουν πλέον τρόπους να κάνουν το αυτοκίνητο… χώρο ζωής. Για την κορεατική φίρμα, το αυτοκίνητο δεν είναι πλέον απλώς ένα μέσο μετακίνησης, αλλά ένας προσωπικός χώρος αποσυμπίεσης με το νέο project “Spa in a Car” που δημιούργησε με βάση το ηλεκτρικό IONIQ 9, ίσως να είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας.

Η Hyundai μετέτρεψε ένα IONIQ 9 σε πλήρες κινητό spa στο κέντρο του Λονδίνου, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία μέσα στο ίδιο το αυτοκίνητο. Το ιδιαίτερο αυτό project, εγκαταστάθηκε στο Trafalgar Square και έδωσε τη δυνατότητα στους επισκέπτες να μπουν μέσα στο μεγάλο ηλεκτρικό SUV και να απολαύσουν δωρεάν 20λεπτες θεραπείες χαλάρωσης από επαγγελματίες που συνεργάζονται με την εταιρεία.

Οι επισκέπτες μπορούσαν να δοκιμάσουν κορεάτικο μασάζ κεφαλής, αυχένα και ώμων, αλλά και μασάζ προσώπου, όλα μέσα στην καμπίνα του IONIQ 9, η οποία σχεδιάστηκε ώστε να θυμίζει περισσότερο lounge ξενοδοχείου παρά παραδοσιακό SUV.

Και όσο περίεργο κι αν ακούγεται αρχικά, η Hyundai υποστηρίζει πως το project βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα συμπεριφοράς οδηγών. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε στη Βρετανία, το 82% των οδηγών παραδέχεται ότι μένει μέσα στο αυτοκίνητο ακόμη και αφού φτάσει στον προορισμό του, μόνο και μόνο για λίγη ησυχία και αποφόρτιση από την πίεση της ημέρας. Πάνω από το 50% άλιστα δήλωσαν ότι το αυτοκίνητο αποτελεί ένα από τα ελάχιστα μέρη όπου μπορούν πραγματικά να “αποσυνδεθούν”.

Κάπου εκεί γεννήθηκε και η ιδέα του “Spa in a Car”.

Το ίδιο το IONIQ 9 άλλωστε έχει σχεδιαστεί ακριβώς με αυτή τη λογική. Η Hyundai περιγράφει την καμπίνα του ως “living room on wheels”, δηλαδή ένα σαλόνι πάνω σε ρόδες. Το μεγάλο ηλεκτρικό SUV διαθέτει επίπεδο πάτωμα, lounge αισθητική, πανοραμική οροφή και ambient φωτισμό 64 χρωμάτων που αλλάζει ολόκληρη την ατμόσφαιρα στο εσωτερικό. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στα λεγόμενα Relaxation Seats, τα οποία μπορούν να ξαπλώσουν πλήρως και να ενεργοποιήσουν λειτουργία Dynamic Body Care massage μέσω πίεσης και δονήσεων. Η Hyundai αναφέρει ότι το σύστημα βοηθά στη μείωση της κόπωσης και στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος σε μεγάλα ταξίδια ή κατά τη διάρκεια φόρτισης.

Μάλιστα, σε ορισμένες εκδόσεις, τα καθίσματα της δεύτερης σειράς περιστρέφονται ώστε οι επιβάτες να κάθονται αντικριστά, δημιουργώντας ουσιαστικά έναν μικρό lounge χώρο μέσα στο αυτοκίνητο. Η εταιρεία θεωρεί ότι τα ηλεκτρικά SUV νέας γενιάς πρέπει να λειτουργούν περισσότερο ως “χώροι εμπειρίας” παρά απλά ως μέσα μεταφοράς.

Το IONIQ 9 δχρησιμοποιεί μπαταρία 110,3 kWh, προσφέρει αυτονομία έως 620 χιλιόμετρα WLTP και χάρη στην αρχιτεκτονική 800V μπορεί να φορτίσει από 10% έως 80% σε περίπου 24 λεπτά σε ταχυφορτιστή. Παράλληλα διαθέτει προηγμένο Active Noise Cancellation ώστε η καμπίνα να παραμένει σχεδόν απόλυτα ήσυχη, κάτι που ταιριάζει ιδανικά με τη “spa” φιλοσοφία του project.