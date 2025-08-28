Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Μπορεί πριν 20 χρόνια το κανονικό δέρμα από ζώα να ήταν η πρώτη επιλογή των κατασκευαστών (στα premium κυρίως οχήματα και στις ακριβές εκδόσεις), όμως εδώ και μερικά χρόνια, η τάση αυτή έχει αλλάξει. Σίγουρα η χρήση δέρματος έχει πολλά να προσφέρει στο εσωτερικό των αυτοκινήτων, όμως πλέον όλες οι εταιρίες έχουν στραφεί προς υλικά που μιμούνται τις ιδιαιτερότητες του δέρματος.

Αυτή η ακμάζουσα κατηγορία εναλλακτικών λύσεων δέρματος, συνεχίζει να αυξάνεται και τώρα η Hyundai πιστεύει ότι μπορεί να έχει βρει έναν ξεχωριστό ανταγωνιστή. Η Hyundai συνεργάζεται με μια νεοσύστατη εταιρεία που ονομάζεται Uncaged Innovations, η οποία έχει αναπτύξει ένα τεχνητό δέρμα που φέρεται μοιάζει με το πραγματικό, έχοντας παράλληλα και την ίδια αίσθηση αλλά και μυρωδιά.

Σε αντίθεση με τις περισσότερες εναλλακτικές λύσεις δέρματος, οι οποίες κατασκευάζονται με πλαστικά που προέρχονται από ορυκτά καύσιμα, το υλικό της Uncaged είναι κυρίως φυτικής προέλευσης. Η νεοσύστατη εταιρεία χρησιμοποιεί πρωτεΐνες σιταριού, σόγιας και καλαμποκιού για να μιμηθεί την ινώδη δομή των ζωικών δερμάτων και το αποτέλεσμα ακούγεται πολλά υποσχόμενο. Τόσο πολλά υποσχόμενο που ακόμη και η Jaguar Land Rover ενδιαφέρεται επίσης.

Το αποτύπωμα άνθρακα της Uncaged φέρεται να είναι 95% χαμηλότερο από το παραδοσιακό δέρμα και συνεργάζεται με το τμήμα Cradle της Hyundai για να το κάνει αρκετά ανθεκτικό για μακροχρόνια χρήση στην αυτοκινητοβιομηχανία. Αυτό είναι όμως το βασικό εμπόδιο, επειδή τα υλικά της αυτοκινητοβιομηχανίας υφίστανται μεγαλύτερη κακοποίηση από μια τσάντα ή ένα λουράκι ρολογιού. Προφανώς, η αντοχή στη θερμότητα ειδικότερα αποδεικνύεται η μεγαλύτερη δοκιμασία.

Το φυτικό προϊόν της Uncaged κατασκευάζεται σε φύλλα, ώστε να είναι ομοιόμορφο και να ελαχιστοποιούνται τα απόβλητα. Συνεπώς, το κόστος είναι επίσης χαμηλότερο. Με άλλα λόγια, οι αυτοκινητοβιομηχανίες μπορεί σύντομα να σας πουλήσουν ένα αυτοκίνητο με τεχνητό δέρμα που είναι ακόμη καλύτερο από το γνήσιο.