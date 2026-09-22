Η «μάχη» για την αμερικανική αγορά αυτοκινήτου μπορεί να μην έχει ακόμη κινεζική συμμετοχή, όμως οι μεγάλοι κατασκευαστές προετοιμάζονται ήδη για το ενδεχόμενο να αλλάξουν τα δεδομένα. Και αυτή τη φορά η προειδοποίηση έρχεται από έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ο CEO της Hyundai Motor, José Muñoz, προειδοποίησε ότι εάν οι ΗΠΑ χαλαρώσουν τους περιορισμούς που σήμερα κρατούν ουσιαστικά εκτός αγοράς τους κινεζικούς κατασκευαστές, το αμερικανικό τοπίο θα μπορούσε να αρχίσει να μοιάζει με αυτό της Ευρώπης.

Ο Muñoz επικαλέστηκε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Βρετανία, όπου οι κινεζικές μάρκες έχουν καταφέρει να αποκτήσουν σημαντικό μερίδιο αγοράς χωρίς τους αντίστοιχους δασμούς που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Το Ηνωμένο Βασίλειο, που στο παρελθόν ήταν μια πολύ κερδοφόρα, πολύ ισχυρή αγορά, έχει γίνει σαν την Κίνα», δήλωσε ο επικεφαλής της Hyundai, σύμφωνα με το Reuters. Όπως εξήγησε, εάν δεν υπάρχουν ουσιαστικά εμπόδια εισόδου, οι κινεζικές μάρκες μπορούν να κερδίσουν γρήγορα έδαφος. Και αυτό είναι ακριβώς το σενάριο που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσε να επαναληφθεί στις ΗΠΑ.

Η ανησυχία του Muñoz

Σήμερα, τα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα ουσιαστικά δεν έχουν πρόσβαση στην αμερικανική αγορά. Οι ΗΠΑ διατηρούν δασμούς που ξεπερνούν το 100% για τα κινεζικής κατασκευής ηλεκτρικά οχήματα, ενώ από το 2025 ισχύουν και περιορισμοί που ουσιαστικά απαγορεύουν σε κινεζικές εταιρείες να πωλούν ή να κατασκευάζουν επιβατικά αυτοκίνητα στις ΗΠΑ, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια των δεδομένων των συνδεδεμένων οχημάτων.

Το ερώτημα είναι τι θα συμβεί εάν αυτά τα εμπόδια μειωθούν

Στη Βρετανία, οι κινεζικές μάρκες έχουν αυξήσει σημαντικά την παρουσία τους. Σύμφωνα με στοιχεία του Reuters, οι κινεζικής ιδιοκτησίας μάρκες αντιστοιχούν πλέον περίπου στο 15% των νέων ταξινομήσεων στη χώρα. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι MG της SAIC, BYD, καθώς και οι OMODA και JAECOO της Chery.

Η εικόνα είναι διαφορετική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου οι Βρυξέλλες έχουν επιβάλει επιπλέον δασμούς στα κινεζικής κατασκευής ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μετά την έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κρατικές επιδοτήσεις προς τους Κινέζους κατασκευαστές. Και όμως, παρά τα μέτρα, οι κινεζικές εταιρείες συνεχίζουν να κερδίζουν μερίδιο αγοράς. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, οι κινεζικές μάρκες ξεπέρασαν το 9% των πωλήσεων στην ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία της ACEA που επικαλείται το Reuters.

Ο Muñoz υποστήριξε ότι σε ορισμένες αγορές, όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία, τα κινεζικά αυτοκίνητα μπορεί να είναι 30%-40% φθηνότερα από ανταγωνιστικά μοντέλα, ακόμη και μετά την επιβολή των ευρωπαϊκών εμπορικών μέτρων. Παράλληλα, στοιχεία του Reuters δείχνουν ότι οι κινεζικές εταιρείες έχουν ήδη διπλασιάσει περίπου το συνολικό τους μερίδιο στην ευρωπαϊκή αγορά, φτάνοντας το 6% το 2025, ενώ σε ορισμένες χώρες τα ποσοστά είναι αισθητά υψηλότερα.

Ο Trump θέλει κινεζικά εργοστάσια στις ΗΠΑ

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι θα ήταν θετικός στο ενδεχόμενο κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες να κατασκευάζουν αυτοκίνητα στις ΗΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι θα δημιουργούν εργοστάσια και θα απασχολούν Αμερικανούς εργαζομένους. Μάλιστα, έκανε σύγκριση με τις ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες που έχουν κατασκευάσει εδώ και δεκαετίες εργοστάσια στις ΗΠΑ. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί κινεζικά αυτοκίνητα να κατασκευάζονται στο Μεξικό και στη συνέχεια να εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι Αμερικανοί κατασκευαστές ήδη αντιδρούν

Λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις Trump, έξι μεγάλες αμερικανικές ενώσεις του κλάδου έστειλαν επιστολή στην κυβέρνηση ζητώντας να διατηρηθούν οι περιορισμοί απέναντι στους Κινέζους κατασκευαστές. Στις οργανώσεις που υπέγραψαν, περιλαμβάνονται εκπρόσωποι εταιρειών όπως οι Ford, General Motors, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Stellantis και Tesla. Το επιχείρημά τους είναι ότι οι κινεζικές εταιρείες διαθέτουν πλεονεκτήματα που, κατά την άποψη του κλάδου, συνδέονται μεταξύ άλλων με κρατική στήριξη και διαφορετικούς όρους ανταγωνισμού.