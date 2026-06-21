Τη συνεργασία της με την Epic Games με στόχο να μεταφέρει τον ενθουσιασμό του FIFA World Cup 2026 στον κόσμο του gaming μέσα από νέες καθηλωτικές εμπειρίες, ανακοίνωσε πρόσφατα η Hyundai Motor Company.

Μέσω αυτής της συνεργασίας, η Hyundai Motor θα προσεγγίσει φίλους του ποδοσφαίρου και gamers σε παγκόσμιο επίπεδο, μέσω θεματικών εκδηλώσεων FIFA World Cup 2026, στα δημοφιλή παιχνίδια της Epic Games, Rocket League και Fortnite.

Η πρωτοβουλία αυτή αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Hyundai Motor ως επίσημου συνεργάτη του FIFA World Cup σχεδόν 27 χρόνια, από το 1999 και εξερευνά νέους τρόπους σύνδεσης της κινητικότητας, του αθλητισμού και του gaming μέσω προϊοντικών εμπειριών.

Η συνεργασία με το FIFA World Cup 2026 προσφέρει νέους τρόπους αλληλεπίδρασης μέσω LTEs τόσο στους φιλάθλους, όσο και τους gamers στα Rocket League και Fortnite. Οι παίκτες μπορούν να ξεκλειδώσουν περιεχόμενο με θέμα τη Hyundai, να αγωνιστούν εκπροσωπώντας χώρες που συμμετέχουν στη διοργάνωση, και να βιώσουν το IONIQ 6 N Line μέσα από το παιχνίδι.

Παράλληλα, η συνεργασία αντικατοπτρίζει το ευρύτερο όραμα της Hyundai Motor για το πώς η κινητικότητα, η ψυχαγωγία και η ψηφιακή αλληλεπίδραση μπορούν να συνδυαστούν σε μεγάλα διεθνή events.

Τι κάνει αυτή τη συνεργασία μοναδική;

Με την ένταξη του IONIQ 6 N Line σε μερικά από τα πιο δημοφιλή online παιχνίδια παγκοσμίως, η Hyundai Motor δημιουργεί νέους τρόπους σύνδεσης με το κοινό.

«Το FIFA World Cup είναι το σημείο όπου διαδραματίζονται οι μεγαλύτερες στιγμές του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ενώ τα Rocket League και Fortnite συγκεντρώνουν καθημερινά εκατομμύρια gamers. Στη Hyundai Motor, επεκτείνουμε συνεχώς την παρουσία μας στις νεότερες γενιές μέσω του gaming. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, ανυπομονούμε να ενισχύσουμε τη σύνδεσή μας με τους fans παγκοσμίως στους τομείς της κινητικότητας, του αθλητισμού και του gaming, κατά τη διάρκεια του FIFA World Cup 2026™» δήλωσε ο κ. Sungwon Jee, Executive Vice President και Global Chief Marketing Officer της Hyundai Motor Company.

Η Hyundai Motor είναι η μοναδική αυτοκινητοβιομηχανία που συμμετέχει στα LTEs των Rocket League και Fortnite, τοποθετώντας το brand στο επίκεντρο του gaming και του παγκόσμιου αθλητισμού.