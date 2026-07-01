Από τη στιγμή που η Hyundai παρουσίασε το Ioniq 5 N, οι περισσότεροι στάθηκαν σε ένα χαρακτηριστικό που αρχικά δίχασε. Το ηλεκτρικό hot hatch απέκτησε τεχνητό ήχο κινητήρα και εικονικές αλλαγές σχέσεων, προσπαθώντας να μεταφέρει στον οδηγό την αίσθηση ενός συμβατικού σπορ αυτοκινήτου. Αυτό που για αρκετούς έμοιαζε με ένα απλό «κόλπο» μάρκετινγκ, φαίνεται πως εξελίσσεται σε μια νέα φιλοσοφία για τα ηλεκτρικά μοντέλα υψηλών επιδόσεων της κορεατικής εταιρείας.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής Έρευνας και Ανάπτυξης της Hyundai, Manfred Harrer, η επόμενη γενιά ηλεκτρικών μοντέλων N θα προσφέρει μια ακόμη πιο ρεαλιστική εμπειρία οδήγησης, με στοιχεία που μέχρι σήμερα συναντούσαμε αποκλειστικά στα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Δεν θα ακούγονται μόνο… θα τρέμουν κιόλας

Η Hyundai δεν σκοπεύει να περιοριστεί στους τεχνητούς ήχους και στις εικονικές αλλαγές ταχυτήτων. Όπως αποκάλυψε ο Harrer, οι μηχανικοί της εταιρείας εργάζονται ήδη πάνω στην προσθήκη κραδασμών στο αμάξωμα, ήχου ρελαντί, αλλά ακόμη και προσομοιωμένων «σκασιμάτων» από την εξάτμιση κατά την επιτάχυνση ή τις αλλαγές σχέσεων. Στόχος δεν είναι να ξεγελαστεί ο οδηγός, αλλά να αποκτήσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο περισσότερο χαρακτήρα και μεγαλύτερη συμμετοχικότητα κατά την οδήγηση. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «πολλοί λένε ότι όλα αυτά είναι ψεύτικα, όμως αρέσουν στον κόσμο και αυτό έχει τη δική του αξία».

Η Hyundai επιμένει ότι δεν πρόκειται για gimmick

Η τεχνολογία N e-Shift που γνωρίσαμε στο Ioniq 5 N και πλέον στο νέο Ioniq 6 N επιτρέπει στον οδηγό να χρησιμοποιεί τα paddles σαν να υπήρχε πραγματικό κιβώτιο ταχυτήτων, με την ηλεκτρονική διαχείριση να διακόπτει στιγμιαία την παροχή ισχύος ώστε να προσομοιώνεται η αίσθηση αλλαγής σχέσης. Αν και στην αρχή αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό, αρκετοί κατασκευαστές ακολούθησαν τον ίδιο δρόμο. Porsche, Mercedes-AMG και BMW εξελίσσουν αντίστοιχες τεχνολογίες, επιβεβαιώνοντας ότι η προσπάθεια να γίνουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πιο «ζωντανά» αποτελεί πλέον μια γενικότερη τάση της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η νέα πλατφόρμα θα φέρει ακόμη περισσότερες δυνατότητες

Οι νέες λειτουργίες αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους στα μελλοντικά ηλεκτρικά μοντέλα που θα βασίζονται στη νέα αρχιτεκτονική IMA (Integrated Modular Architecture) της Hyundai. Η πλατφόρμα αυτή θα αποτελέσει τον διάδοχο της σημερινής E-GMP, διατηρώντας την αρχιτεκτονική των 800 Volt, αλλά προσφέροντας ταχύτερη φόρτιση, καλύτερη θερμική διαχείριση και μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση. Πάνω σε αυτή θα εξελιχθούν και τα επόμενα ηλεκτρικά μοντέλα της σειράς N, τα οποία θα αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες προσομοίωσης ήχου και κραδασμών.

Θα διχάσει ξανά τους φίλους της αυτοκίνησης;

Για αρκετούς φίλους της αυτοκίνησης, ένας τεχνητός ήχος κινητήρα ή ένα εικονικό «σκασίματα» εξάτμισης δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη γνήσια αίσθηση ενός θερμικού κινητήρα. Από την άλλη πλευρά, η Hyundai υποστηρίζει ότι η εμπειρία οδήγησης δεν καθορίζεται αποκλειστικά από τη μηχανική διάταξη ενός αυτοκινήτου, αλλά και από το συναίσθημα που μεταδίδει στον οδηγό. Και όπως δείχνει η μέχρι τώρα αποδοχή των συστημάτων N e-Shift και Active Sound+, οι περισσότεροι οδηγοί όχι μόνο τα δοκίμασαν, αλλά τα ενεργοποιούν ξανά κάθε φορά που θέλουν να απολαύσουν λίγο περισσότερο την οδήγηση.

Εσάς ποια είναι η γνώμη σας;