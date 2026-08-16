Υπάρχουν ορισμένα σήματα αυτοκινήτων που αναγνωρίζονται με την πρώτη ματιά, ακόμη κι αν δεν αναγράφουν πουθενά το όνομα της εταιρείας. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά είναι φυσικά το τριάκτινο αστέρι της Mercedes-Benz. Το βλέπουμε σήμερα σε sedan, SUV, sport μοντέλα, van και φορτηγά, όμως η ιστορία του ξεκινά πολύ πριν από τη Mercedes-Benz όπως την γνωρίζουμε σήμερα. Και, κυρίως, τα τρία άκρα του δεν επιλέχθηκαν τυχαία.

Η πιο γνωστή ερμηνεία συνδέει τα τρία άκρα του αστεριού με τη γη, τη θάλασσα και τον αέρα

Η ιδέα προέρχεται από το όραμα του Gottlieb Daimler για τους κινητήρες της εταιρείας του, οι οποίοι δεν προορίζονταν αποκλειστικά για αυτοκίνητα. Η Daimler δραστηριοποιούνταν στην κατασκευή κινητήρων για διαφορετικά μέσα μεταφοράς, μεταξύ των οποίων οχήματα ξηράς, πλοία και αεροσκάφη. Έτσι, το τρίκτινο αστέρι συμβόλιζε την ευρύτερη φιλοδοξία της Daimler, για κινητήρες ικανούς να κινούν μέσα μεταφοράς στη γη, στο νερό και στον αέρα.

Η ιστορία γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα αν πάμε πίσω στο 1872

Σύμφωνα με τη Mercedes-Benz, ο Gottlieb Daimler είχε σημειώσει με ένα αστέρι το σπίτι της οικογένειάς του πάνω σε μια καρτ ποστάλ που απεικόνιζε την περιοχή του Deutz, την εποχή που εργαζόταν ως τεχνικός διευθυντής της Gasmotorenfabrik Deutz. Μετά τον θάνατό του, το 1900, οι γιοι του, Paul και Adolf Daimler, αξιοποίησαν την ιδέα και τη συνέδεσαν με την εταιρεία του πατέρα τους.

Στις 24 Ιουνίου 1909, η Daimler-Motoren-Gesellschaft υπέβαλε αίτηση για την κατοχύρωση του τριάκτινου αστεριού ως εμπορικού σήματος. Το ενδιαφέρον είναι ότι περίπου την ίδια περίοδο κατοχυρώθηκε και ένα τετράκτινο αστέρι. Τελικά, όμως, ήταν το τρίκτινο που έμελλε να γίνει συνώνυμο της Mercedes. Από το 1910 άρχισε να εμφανίζεται στα αυτοκίνητα Mercedes, μεταξύ άλλων και στα χαρακτηριστικά τους ψυγεία.

Όμως η αρχική μορφή του αστεριού δεν περιλάμβανε τον κύκλο

Με την πάροδο των χρόνων η Daimler δημιούργησε διαφορετικές εκδοχές του σήματος. Το 1921 κατοχυρώθηκε και η τρισδιάστατη εκδοχή του τριάκτινου αστεριού μέσα σε κύκλο, με χρήση μεταξύ άλλων ως διακοσμητικό στο ψυγείο.

Και πού μπαίνει η Benz;

Το σημερινό σήμα της Mercedes-Benz δεν προέρχεται αποκλειστικά από τη Daimler. Είναι αποτέλεσμα της συνάντησης δύο διαφορετικών εταιρικών συμβόλων. Από τη μία πλευρά υπήρχε η Daimler-Motoren-Gesellschaft με το τριάκτινο αστέρι. Από την άλλη, η Benz & Cie. χρησιμοποιούσε ένα στεφάνι δάφνης γύρω από το όνομα Benz. Οι δύο εταιρείες ήταν αρχικά ανταγωνιστές, όμως το 1925, πριν ακόμη ολοκληρωθεί η συγχώνευσή τους, τα δύο σύμβολα συνδυάστηκαν. Το αστέρι της Mercedes τοποθετήθηκε μέσα στο στεφάνι της Benz. Έναν χρόνο αργότερα, το 1926, πραγματοποιήθηκε η επίσημη συγχώνευση και δημιουργήθηκε η Daimler-Benz AG, μαζί με τη μάρκα Mercedes-Benz.

Περισσότερο από έναν αιώνα μετά την αρχική κατοχύρωσή του, το βασικό σχήμα του παραμένει ουσιαστικά αναλλοίωτο. Και πλέον, όταν κάποιος κοιτάζει τα τρία άκρα του, δεν βλέπει απλώς ένα καλοσχεδιασμένο λογότυπο. Βλέπει τη γη, τη θάλασσα και τον αέρα αλλά και περισσότερα από 100 χρόνια ιστορίας της Mercedes-Benz.