Η Jaguar επιχειρεί να αλλάξει ριζικά την εικόνα της και τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το νέο της ηλεκτρικό μοντέλο έχει καταφέρει να τραβήξει την προσοχή ενός διαφορετικού κοινού. Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι έχουν δηλώσει ότι θέλουν να ενημερώνονται για το Type 01, ενώ περίπου το 80% από αυτούς δεν έχει αποκτήσει ποτέ αυτοκίνητο της βρετανικής φίρμας.

Το στοιχείο αποκάλυψε ο διευθύνων σύμβουλος της Jaguar, Rawdon Glover, σε συνέντευξή του. Όπως εξήγησε, η εταιρεία αποκαλεί αυτούς τους ενδιαφερόμενους «KMI» (Keep Me Informed), δηλαδή ανθρώπους που έχουν ζητήσει να λαμβάνουν ενημερώσεις για τη νέα της πορεία.

Νέο κοινό για μια εντελώς διαφορετική Jaguar

Το ποσοστό των ενδιαφερομένων που δεν έχουν υπάρξει στο παρελθόν πελάτες της μάρκας έχει ιδιαίτερη σημασία για τη στρατηγική της. Η Jaguar δεν θέλει απλώς να αντικαταστήσει τα παλιά της μοντέλα με ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Επιδιώκει να επανατοποθετηθεί σε υψηλότερη κατηγορία πολυτέλειας, με διαφορετική σχεδιαστική ταυτότητα, περισσότερη έμφαση στην τεχνολογία και σαφώς υψηλότερες τιμές.

Το Type 01 αποτελεί το πρώτο μοντέλο παραγωγής αυτής της νέας εποχής. Η εμφάνισή του, που απέχει αισθητά από όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα από τη Jaguar, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μετά την παρουσίαση του πρωτοτύπου Type 00 το 2024. Η εταιρεία, ωστόσο, επιμένει στη νέα κατεύθυνση, θεωρώντας ότι μπορεί να προσελκύσει αγοραστές που αναζητούν κάτι διαφορετικό από τις καθιερωμένες προτάσεις της premium αγοράς. Η μετάβαση αυτή δεν είναι χωρίς ρίσκο. Η Jaguar αφήνει πίσω της το μοντέλο μιας ευρύτερης premium μάρκας και επιδιώκει να κινηθεί σε μια πιο αποκλειστική κατηγορία, όπου ο σχεδιασμός, η εξατομίκευση και η ηλεκτρική τεχνολογία αποτελούν βασικά στοιχεία της ταυτότητάς της.

Οι 1.030 ίπποι και η τιμή των 130.500 δολαρίων

Το Type 01 είναι ένα τετραθέσιο, αμιγώς ηλεκτρικό GT με τρεις ηλεκτροκινητήρες και συνολική ισχύ που φτάνει τους 1.030 ίππους. Η ροπή αγγίζει τα 1.365 Nm, ενώ η Jaguar ανακοινώνει επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε περίπου 3,2 δευτερόλεπτα.

Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 118 kWh και η αυτονομία φτάνει έως τα 720 χιλιόμετρα κατά WLTP. Η τιμή εκκίνησης ανακοινώθηκε στα 150.00 ευρώ.

Η σχεδίασή του είναι εξίσου τολμηρή με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, έχοντας μακρύ καπό, έντονα γλυπτές επιφάνειες και απουσία πίσω παρμπρίζ, με την εικόνα προς τα πίσω να μεταφέρεται μέσω κάμερας.

Το μεγάλο ερώτημα είναι, πόσοι θα το αγοράσουν;

Να ξεκαθαρίσουμε πως η εγγραφή στη λίστα ενημέρωσης δεν απαιτεί προκαταβολή ούτε εξασφαλίζει θέση για την αγορά ενός αυτοκινήτου. Με άλλα λόγια, πρόκειται για μια ένδειξη ενδιαφέροντος και όχι για παραγγελίες ή δεσμευτικές αγορές. Οι παραγγελίες για το Type 01 αναμένεται να ανοίξουν το 2027, με τις πρώτες παραδόσεις να προγραμματίζονται για το δεύτερο εξάμηνο της ίδιας χρονιάς. Τότε θα φανεί αν η προσοχή που έχει συγκεντρώσει το μοντέλο μπορεί να μετατραπεί σε πραγματική εμπορική επιτυχία.