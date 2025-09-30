Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Την Παρασκευή, το Πεκίνο επιβεβαίωσε ότι θα εισαγάγει νέους ελέγχους εξαγωγών σε αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά αυτοκίνητα, μια κίνηση που λέγεται ότι οφείλεται σε ανησυχίες στο εσωτερικό της χώρας για τον έντονο ανταγωνισμό τιμών αλλά και σε παγκόσμιες καταγγελίες για την αύξηση των φθηνών αυτοκινήτων.

Η κυβέρνηση επιθυμεί επίσης αυστηρότερους κανόνες για να εγγυηθεί την κατάλληλη υποστήριξη μετά την πώληση, πράγμα που σημαίνει ότι οι εξαγωγείς θα αντιμετωπίσουν μεγαλύτερο έλεγχο τους επόμενους μήνες.

Οι νέοι κανόνες αδειοδότησης έχουν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026. Από την ημερομηνία αυτή, το Υπουργείο Εμπορίου επιβεβαίωσε ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για άδειες εξαγωγής, όπως ακριβώς το σύστημα που ισχύει ήδη για τα υβριδικά και τα οχήματα εσωτερικής καύσης που κατασκευάζονται στην Κίνα και πωλούνται στο εξωτερικό. Λέγεται ότι οι αξιωματούχοι έχουν γίνει ολοένα και πιο απογοητευμένοι με τις μη εξουσιοδοτημένες εξαγωγές που στέλνουν αυτοκίνητα στο εξωτερικό χωρίς την απαραίτητη υποστήριξη μετά την πώληση.

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, η κακή εξυπηρέτηση και η έλλειψη δικτύων υποστήριξης μπορούν να αφήσουν τους πελάτες αβοήθητους και να υπονομεύσουν τη φήμη μιας μάρκας. Η κατάσταση έχει επίσης εντείνει τις μάχες τιμών σε αρκετές ξένες αγορές, δημιουργώντας αστάθεια για τους τοπικούς κατασκευαστές.

Σύμφωνα με τον διευθυντή πολιτικής έρευνας στο Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας Αυτοκινήτων της Κίνας, Wu Songquan, είναι σημαντικό για τις κινεζικές μάρκες αυτοκινήτων να ακολουθήσουν το παράδειγμα των παλαιών αυτοκινητοβιομηχανιών και να τυποποιήσουν τις διαδικασίες εξαγωγής και να ενισχύσουν την ποιότητα. Ελπίζεται ότι αυτό θα οικοδομήσει μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη εμπιστοσύνη στα οχήματα που εξάγονται από την Κίνα.

Ο χρόνος λήψης αυτών των νέων μέτρων δεν είναι τυχαίος. Η κίνηση έρχεται λίγο αφότου η Κίνα καθιερώθηκε επίσημα ως ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αυτοκινήτων στον κόσμο, ξεπερνώντας ακόμη και την Ιαπωνία. Και η ανάπτυξή της δεν δείχνει σημάδια επιβράδυνσης. Εδώ να πούμε πως η Κίνα έχει σήμερα περίπου ένα αυτοκίνητο ανά 1.000 άτομα, ένα ποσοστό που υπογραμμίζει πόσος χώρος απομένει για ανάπτυξη. Η αντίθεση είναι έντονη σε σύγκριση με την Ευρώπη, όπου το 2020 υπήρχαν 641 οχήματα ανά 1.000 άτομα, ή τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο αριθμός έχει φτάσει τα 860.