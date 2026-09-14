Η Κίνα πλέον δεν πουλάει αρκετά αυτοκίνητα στους δικούς της πολίτες, αλλά δεν προλαβαίνει να τα στέλνει στο εξωτερικό. Τα στοιχεία για το πρώτο οκτάμηνο του 2026 δείχνουν ότι οι εξαγωγές κινεζικών επιβατικών αυτοκινήτων έχουν ήδη ξεπεράσει το σύνολο του 2025, με περισσότερα από 6,2 εκατομμύρια αυτοκίνητα να έχουν φύγει από τη χώρα μέχρι και τον Αύγουστο.

Μόνο τον Αύγουστο, οι εξαγωγές επιβατικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 67,1% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2025, φτάνοντας περίπου τις 890.000 μονάδες, σύμφωνα με στοιχεία της China Association of Automobile Manufacturers (CAAM).

Πρωταγωνιστές αυτής της εξαγωγικής επέλασης είναι τα αμιγώς ηλεκτρικά και τα plug-in υβριδικά μοντέλα

Τα στοιχεία της CAAM δείχνουν ότι οι εξαγωγές οχημάτων νέας ενέργειας έχουν εκτοξευθεί. Μόνο τον Αύγουστο, η Κίνα εξήγαγε περίπου 526.000 NEV (οχήματα νέας ενέργειας), αυξημένα κατά περίπου 130% σε ετήσια βάση, ενώ στο πρώτο οκτάμηνο οι εξαγωγές αυτής της κατηγορίας έφτασαν τα 3,435 εκατομμύρια οχήματα, καταγράφοντας άνοδο 124,3%.

Ρεκόρ στις εξαγωγές, βουτιά στην Κίνα

Οι εγχώριες πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων μειώθηκαν τον Αύγουστο κατά περίπου 25,6% σε ετήσια βάση, πέφτοντας κάτω από τα 1,5 εκατομμύρια οχήματα, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η AP. Η κινεζική αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονο ανταγωνισμό, συνεχούς πολέμους τιμών και πιο επιφυλακτικούς καταναλωτές, καθώς η οικονομία επιβραδύνεται. Την ίδια στιγμή, οι αυτοκινητοβιομηχανίες βρίσκουν διέξοδο στις διεθνείς αγορές.

Η Κίνα κοιτάζει πλέον παντού εκτός από τις ΗΠΑ

Οι υψηλοί δασμοί ουσιαστικά έχουν περιορίσει σημαντικά την παρουσία των κινεζικής κατασκευής επιβατικών αυτοκινήτων στις ΗΠΑ. Αντίθετα, οι κατασκευαστές στρέφονται όλο και περισσότερο προς την Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική, την Αφρική και τη Νοτιοανατολική Ασία.

Και δεν μένουν πλέον μόνο στις εξαγωγές, καθώς όλο και περισσότερες κινεζικές εταιρείες εξετάζουν ή δημιουργούν εργοστάσια εκτός Κίνας, επιδιώκοντας να μειώσουν το κόστος μεταφοράς και να παρακάμψουν εμπορικούς περιορισμούς και δασμούς. Αυτό σημαίνει ότι η επόμενη φάση της κινεζικής επέκτασης μπορεί να μην αφορά μόνο πλοία γεμάτα αυτοκίνητα που φεύγουν από κινεζικά λιμάνια, αλλά κινεζικά αυτοκίνητα που θα κατασκευάζονται όλο και πιο κοντά στους πελάτες τους.

Μέχρι και 70% αύξηση μέσα σε έναν χρόνο

Η δυναμική είναι τέτοια ώστε η S&P Global Ratings εκτιμά ότι οι εξαγωγές κινεζικών επιβατικών αυτοκινήτων μπορεί να αυξηθούν κατά 50% έως 70% σε ολόκληρο το 2026. Και με περισσότερα από 6,2 εκατομμύρια επιβατικά αυτοκίνητα να έχουν ήδη φύγει από τη χώρα μέσα σε μόλις οκτώ μήνες, ο υπόλοιπος κόσμος θα πρέπει να συνηθίσει στην ιδέα ότι τα κινεζικά αυτοκίνητα δεν αποτελούν πλέον μια μικρή «εισαγωγή» στην αγορά.

10 νέα πλοία για την BYD

Χαρακτηριστικό της επιθετικής εξαγωγικής επέκτασης είναι και η νέα επένδυσή της BYD στη θαλάσσια μεταφορά αυτοκινήτων. Η κινεζική εταιρεία φέρεται να έχει παραγγείλει ακόμη 10 ειδικά πλοία μεταφοράς οχημάτων, χωρητικότητας 9.200 αυτοκινήτων το καθένα. Έτσι, ο στόλος της BYD θα αυξηθεί στα 18 πλοία, με συνολική μεταφορική ικανότητα που θα ξεπερνά τα 130.000 αυτοκίνητα. Τα νέα πλοία αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τη δυνατότητα της εταιρείας να μεταφέρει τα οχήματά της σε Ευρώπη, Λατινική Αμερική και άλλες αγορές, περιορίζοντας παράλληλα την εξάρτησή της από τρίτους μεταφορείς. Οι παραδόσεις των νέων πλοίων φέρεται να προγραμματίζονται για την περίοδο 2027-2029.