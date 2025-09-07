Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η τεχνολογία εξελίσσεται με τόσο γρήγορους ρυθμούς που μερικές φορές δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει. Σε μία τέτοια περίπτωση, οι ρυθμιστικές αρχές της Κίνας ετοιμάζονται να απαγορεύσουν με νόμο, τις πλήρως χωνευτές ηλεκτρικές λαβές των θυρών αυτοκινήτου.

Ο προτεινόμενος κανονισμός, προέρχεται από το Υπουργείο Βιομηχανίας και Πληροφορικής. Θα απαγορεύσει τις πλήρως αναδιπλούμενες λαβές, ενώ θα επιτρέψει ακόμα τις ημι-αναδιπλούμενες εκδόσεις. Μια βασική απαίτηση είναι ότι όλα τα οχήματα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα μηχανικό σύστημα εφεδρικής λειτουργίας, ώστε οι πόρτες να μπορούν να ανοίγουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με το Car News China, οι τελικοί κανόνες θα μπορούσαν να δημοσιευτούν μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η εφαρμογή τους δεν θα ξεκινήσει πριν από το 2027, επομένως οι κατασκευαστές θα έχουν λίγο χρόνο για να τακτοποιήσουν την παραγωγή τους. Προφανώς, πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες γνωρίζουν ήδη αυτήν την πιθανή αλλαγή, επομένως ενδέχεται να εργάζονται ήδη πάνω σε μια λύση.

Οι επίπεδες λαβές θυρών αποτελούν σήμα κατατεθέν των σύγχρονων ηλεκτρικών οχημάτων, διαφημιζόμενες όχι μόνο για τη φουτουριστική τους εμφάνιση αλλά και για τα αεροδυναμικά τους οφέλη. Ωστόσο, τα δεδομένα από τον πραγματικό κόσμο φαίνεται να ανατρέπουν αυτό το τελευταίο σημείο.

Οι μηχανικοί λένε ότι η μείωση της οπισθέλκουσας λόγω των χωνευτών λαβών ανέρχεται σε μόλις 0,005-0,01 Cd, εξοικονομώντας περίπου 0,6 kWh ανά 100 χλμ. Αυτό είναι ένα πολύ μικρό ποσό και ακόμη πιο αμελητέα για όσους φορτίζουν στο σπίτι. Ταυτόχρονα, η προσθήκη των κινητήρων και των μηχανισμών που κάνουν αυτές τις πόρτες να λειτουργούν μπορεί να προσθέσει αρκετό βάρος.

Επιπλέον, αυτός ο ηλεκτρικός μηχανισμός πολλές φορές “κολλάει” (ειδικά σε περιπτώσεις παγετώνα) και δεν αφήνει τον επιβάτη να μπει στο όχημα. Παράλληλα, εάν μετά από ατύχημα έρθει η ώρα της αντικατάστασης, είναι επίσης πολύ πιο ακριβές αυτές οι λαβές από τις απλές.

Εάν η Κίνα προχωρήσει με αυτήν την απαγόρευση, αυτό θα μπορούσε στην πραγματικότητα να επηρεάσει τις χειρολαβές παντού. Πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες βλέπουν τη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο ως ένα τεράστιο μέρος του δικού τους επιχειρηματικού σχεδίου. Η αλλαγή του σχεδιασμού τους ώστε να συμμορφώνονται με αυτούς τους κανόνες πιθανότατα θα σήμαινε τη διατήρηση του ίδιου μη “εντοιχιζόμενου” σχεδιασμού και σε άλλες αγορές.