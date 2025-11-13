Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η αλήθεια είναι ότι ο ερχομός της ηλεκτροκίνησης, έχει ανεβάσει τα νούμερα των επιδόσεων σε πρωτόγνωρα επίπεδα. Πλέον οικογενειακά sedan και SUV έχουν εύκολα 500 άλογα και καταφέρνουν να επιταχύνουν στα 100χλμ./ώρα από στάση, σε 4 με 6 δευτ. Ειδικά όμως στον κόσμο των ακριβών ηλεκτρικών και των supercars, το νούμερο αυτό πέφτει ακόμα και κάτω από τα 3 δευτ.

Η Κίνα βάζει όριο στις γρήγορες εκκινήσεις

Σύμφωνα με το νέο νόμο που πρόκειται να ψηφιστεί στην Κίνα, κάθε επιβατικό αυτοκίνητο θα διαθέτει ρύθμιση η οποία θα φροντίζει κάθε εκκίνηση από στάση και μέχρι τα 100χλμ./ώρα, να γίνεται σε τουλάχιστον 5 δευτ. εκτός εάν ο οδηγός επιλέξει χειροκίνητα μια ταχύτερη ρύθμιση.

Ο τίτλος του νόμου «Τεχνικές Προδιαγραφές για Μηχανοκίνητα Οχήματα που Λειτουργούν σε Δρόμους» φαίνεται να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας για την ασφάλεια και την οδική συμπεριφορά στην Κίνα, και συγκεκριμένα αναφέρει: «Μετά από κάθε εκκίνηση ενός επιβατικού οχήματος (εξαιρουμένης της αυτόματης εκκίνησης-σταματήματος του κινητήρα Start/Stop), το όχημα θα πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση όπου ο χρόνος επιτάχυνσης έως τα 100 km/h δεν θα είναι μικρότερος από 5 δευτερόλεπτα».

Η προεπιλεγμένη λειτουργία περιορισμού της απόδοσης κατά την εκκίνηση θα λειτουργεί όπως η ρύθμιση Eco που υπάρχει στα περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα, διαχειριζόμενη εξ ολοκλήρου μέσω λογισμικού. Οι οδηγοί θα μπορούσαν να εξακολουθούν να μεταβαίνουν σε ταχύτερη λειτουργία, αν και θα πρέπει να επαναλαμβάνουν τη διαδικασία κάθε φορά που ενεργοποιούν το αυτοκίνητο.

Έτσι, αυτοκίνητα όπως το Tesla Model S Plaid (0-100 σε 2.1 δευτ), Xiaomi SU7 Ultra (1.9 δευτ.) και BYD YangWang U9 (2.3 δευτ.) τα οποία διαφημίζουν πρώτα από όλα τις ακραίες επιταχύνσεις τους, θα… φιμώνονται σε κάθε εκκίνηση, για το καλό όλων.

Συμφωνείτε με έναν τέτοιο κανονισμό;