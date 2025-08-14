Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Το μόνο που χρειάστηκε για να κλέψει ξανά το ρεκόρ 0-400-0 η Koenigsegg από την Rimac, ήταν μερικές τροποποιήσεις λογισμικού στο Jesko Absolut. Οι μηχανικοί λογισμικού της Εταιρείας επαναβαθμονόμησαν το σύστημα μετάδοσης Light Speed Transmission και το σύστημα διαχείρισης κινητήρα, ενώ παράλληλα εισήγαγαν ένα νέο σύστημα ελέγχου ροπής που επιτρέπει πλέον στο μοντέλο να διαχειρίζεται την πρόσφυση «όπως ποτέ άλλοτε».

Μάλιστα, οι αλλαγές, τις οποίες η Koenigsegg ονομάζει Absolut Overdrive, θα διατεθούν και στους υπάρχοντες ιδιοκτήτες του μοντέλου. Το Jesko ολοκλήρωσε το 0-400-0 σε 25,21 δευτερόλεπτα, ξεπερνώντας το Rimac Nevera R κατά μισό δευτερόλεπτο.

«Το ότι επιτυγχάνουμε αυτό το επίπεδο απόδοσης με ένα αυτοκίνητο παραγωγής που χρησιμοποιεί κινητήρα εσωτερικής καύσης, με κίνηση μόνο στους πίσω τροχούς — το να ξεπερνάμε όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με κίνηση στους τέσσερις τροχούς σε ευθεία γραμμή, είναι σχεδόν μαγικό και δείχνει ότι οι «αλήθειες» μπορούν να ξαναγραφτούν», δήλωσε ο ιδρυτής της Εταιρείας Christian von Koenigsegg.

Rimac Nevera R



Με το νέο πακέτο μπαταριών και ακόμη πιο ισχυρούς κινητήρες κάτω από το λεπτό εξωτερικό του από ανθρακονήματα, το Nevera R αποδίδει 2.017 ίππους και τελική ταχύτητα 411χλμ./ώρα, δηλαδή σχεδόν 190 ίππους περισσότερους από το προηγούμενο Nevera.

Koenigsegg Jesko Absolut



Ο V8 twin-turbo των 5 λίτρων του, αποδίδει 1600 ίππους με βενζίνη E85. Συνδέεται με τους πίσω τροχούς μέσω αυτού που η Koenigsegg αποκαλεί Light Speed Transmission (LST), ένα κιβώτιο ταχυτήτων εννέα ταχυτήτων που χρησιμοποιεί επτά συμπλέκτες για εξαιρετικά γρήγορες αλλαγές. Η ροπή είναι στα 1.500 Nm, ο συντελεστής οπισθέλκουσας είναι μόλις 0.278 Cd, την ώρα που είναι σε θέση να παράγει μέχρι και 1.400 κιλά κάθετης πίεσης.