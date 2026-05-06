Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Για ακόμη μία χρονιά η Kumho Tire Greece βρίσκεται δίπλα στον Αθλητικό Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία «Ελπίδα» Θεσσαλονίκης και στηρίζει ενεργά τις δράσεις και την παρουσία των αθλητών του σε σημαντικές διοργανώσεις.

Η εταιρία ελαστικών στήριξε δύο κορυφαία αθλητικά γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη:

τον Διεθνή Μαραθώνιο Θεσσαλονίκης «Μέγας Αλέξανδρος» (26 Απριλίου 2026)

το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παρα-κολύμβησης Νέων/Νεανίδων & Παίδων/Κορασίδων, στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο (25–26 Απριλίου 2026)

Οι συμμετοχές των αθλητών αποτέλεσαν για ακόμη μία φορά ένα ισχυρό μήνυμα δύναμης, επιμονής και υπέρβασης, αναδεικνύοντας τη σημασία της ισότιμης πρόσβασης στον αθλητισμό και τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης.

Ο Σύλλογος «Ελπίδα», μέλος της ΕΑΟΜ-ΑμεΑ, με πολυετή παρουσία και σημαντικές διακρίσεις, αποτελεί σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό των ΑμεΑ στη Βόρεια Ελλάδα, με δεκάδες ενεργούς αθλητές και σημαντική συμβολή στη διάδοση του Παραολυμπιακού ιδεώδους.

Η συνεργασία της Kumho Tire Greece με τον Σύλλογο, που μετρά πλέον τρία συνεχόμενα έτη, εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας, με στόχο την ενίσχυση της συμπερίληψης, της αποδοχής και της κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

Ο Διευθυντής Marketing της ΕΜΑ Α.Ε., κ. Γιώργος Κουταλιέρης, δήλωσε:

«Η συνεργασία μας με την “Ελπίδα” δεν αποτελεί απλώς μια πρωτοβουλία υποστήριξης, αλλά μια ουσιαστική δέσμευση σε αξίες που μας εκφράζουν. Οι αθλητές του Συλλόγου μάς υπενθυμίζουν καθημερινά τι σημαίνει επιμονή, δύναμη και πίστη στον στόχο. Για την Kumho Tire Greece, η κοινωνική υπευθυνότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συνέπεια και τη διάρκεια. Είμαστε υπερήφανοι που στεκόμαστε δίπλα τους και συνεχίζουμε μαζί αυτή τη διαδρομή».

Η Kumho Tire Greece (*) παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη δράσεων που αναδεικνύουν τη δύναμη του αθλητισμού ως μέσο ένταξης και έμπνευσης, επενδύοντας σε πρωτοβουλίες που δημιουργούν ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Τα ελαστικά της KUMHO TIRE για επιβατικά αυτοκίνητα, SUV, Vans, φορτηγά και λεωφορεία, διαθέτει ήδη ως αντιπρόσωπος και διανομέας από τον Δεκέμβριο του 2022 στην ελληνική αγορά η εταιρεία ΕΜΑ Α.Ε. μέσω του καθιερωμένου εμπορικού δικτύου αντιπροσώπων της.