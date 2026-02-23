Μια ανατροπή στην πορεία της ηλεκτροκίνησης έρχεται από την Lamborghini, η οποία ανακοίνωσε επίσημα την ακύρωση της ανάπτυξης του πλήρως ηλεκτρικού supercar της, Lanzador. Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που οι κατασκευαστές αυτοκινήτων επενδύουν μαζικά στην ηλεκτροκίνηση, αλλά τα δεδομένα για την εμπορική αποδοχή των EV supercars φαίνεται να διαφοροποιούν την πορεία.

Σύμφωνα με τον CEO της Lamborghini, η εταιρεία έχει αποφασίσει να «παγώσει» τα σχέδιά για την ανάπτυξη ενός all-electric μοντέλου, επικαλούμενη χαμηλή ζήτηση στην κατηγορία των ηλεκτρικών πολυτελών αυτοκινήτων. Η θέση αυτή σηματοδοτεί μια στροφή στην στρατηγική της μάρκας, η οποία αρχικά είχε δηλώσει ότι προγραμματίζει να λανσάρει πλήρως ηλεκτρικό supercar μέσα στα επόμενα δύο με τρία χρόνια.

Η απόφαση έχει λάβει μεγάλη δημοσιότητα και κατά τις πρώτες αντιδράσεις προκύπτει ότι η αγορά των ultra-luxury EV, εμφανίζει πολύ πιο συγκρατημένη ζήτηση από την αναμενόμενη. Η Lamborghini, όπως και άλλοι κατασκευαστές υψηλού κύρους, αντιμετωπίζει την πραγματικότητα ότι το κοινό που επιλέγει ένα supercar δεν είναι απαραίτητα το ίδιο με εκείνο που προτιμά να πληρώσει για ένα ηλεκτρικό όχημα με ανάλογη τιμή, πόσο μάλλον όταν οι επιδόσεις και η οδηγική εμπειρία αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες στην επιλογή.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στον σχεδιασμό των μελλοντικών μοντέλων της Lamborghini. Αν και η εταιρεία παραμένει δεσμευμένη στην ηλεκτρουβριδική τεχνολογία και στη σταδιακή μείωση των εκπομπών ρύπων, η πλήρης μετάβαση σε EV αναστέλλεται, τουλάχιστον προς το παρόν. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ένα ηλεκτρικό μοντέλο δεν θα υπάρξει ποτέ στην ιστορία της φίρμας, αλλά ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εμπορικός λόγος να επενδύσει σε ένα all-electric supercar που να ανταγωνίζεται τα παραδοσιακά V10-V12 μοντέλα σε επίπεδο ζήτησης.

Η Lamborghini ήταν μια από τις μάρκες που είχε δηλώσει έντονη πρόθεση να εξερευνήσει τα όρια της ηλεκτροκίνησης. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν αναλυτές, η αγορά των EV σε επίπεδα τιμολόγησης άνω των 300.000 ευρώ φαίνεται να μην έχει «ώριμο» καταναλωτικό κοινό σε επαρκή αριθμό. Παράλληλα, υπάρχουν και φόβοι ότι η προσέγγιση των πελατών που αγοράζουν ένα supercar είναι περισσότερο συναισθηματική και εμπειρική, και λιγότερο «τεχνολογικά προσανατολισμένη», κάτι που μπορεί να δυσκολεύει την υιοθέτηση ενός EV supercar.

Από την πλευρά της, η Lamborghini δεν εγκαταλείπει εξ ολοκλήρου την ηλεκτροκίνηση. Αντιθέτως, η εταιρεία αναμένεται να συνεχίσει την ανάπτυξη υβριδικών συστημάτων υψηλών επιδόσεων, συνδυάζοντας συμβατικούς κινητήρες με ηλεκτρική υποβοήθηση για να διατηρήσει τον χαρακτήρα των μοντέλων της και παράλληλα να ανταποκριθεί στις ολοένα αυστηρότερες περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Ενώ η πλειονότητα των mainstream κατασκευαστών κινείται σταδιακά προς πλήρη EV στρατηγική, στον κόσμο των hypercars και των supercars η μετάβαση παραμένει πιο αργή και πιο περίπλοκη.