Με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Μέλισσας, η Lamborghini επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της στη βιωσιμότητα και στην προστασία της βιοποικιλότητας, μέσα από το ιδιαίτερο πρόγραμμα παρακολούθησης μελισσών που διατηρεί εδώ και χρόνια στις εγκαταστάσεις της στη Sant’Agata Bolognese.

Η ιταλική εταιρεία ξεκίνησε το περιβαλλοντικό πρόγραμμα biomonitoring το 2016, δημιουργώντας ένα ειδικό πάρκο με κυψέλες, το οποίο σήμερα φιλοξενεί περίπου 600.000 μέλισσες. Το project χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της ποιότητας του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στην περιοχή γύρω από το εργοστάσιο της Lamborghini.

Οι μέλισσες ως «φύλακες» του περιβάλλοντος

Η Lamborghini εξηγεί ότι οι μέλισσες αποτελούν εξαιρετικά σημαντικούς δείκτες για την υγεία ενός οικοσυστήματος, καθώς μέσω της δραστηριότητάς τους μπορούν να εντοπιστούν ίχνη ρύπων, φυτοφαρμάκων και άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων. Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι κυψέλες είναι εξοπλισμένες με ειδική τεχνολογία παρακολούθησης, η οποία αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Audi Environmental Foundation. Το σύστημα επιτρέπει τη συνεχή ανάλυση της υγείας των αποικιών και των συνθηκών του περιβάλλοντος.

Παράλληλα, η εταιρεία τονίζει ότι το project αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής βιωσιμότητας, η οποία εφαρμόζεται εδώ και χρόνια στις εγκαταστάσεις της. Η Lamborghini είχε ήδη ανακοινώσει από το 2015 ότι το εργοστάσιό της λειτουργεί ως ουδέτερο ως προς τις εκπομπές CO₂.

Γιατί οι μέλισσες είναι τόσο σημαντικές

Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), περίπου το 75% των παγκόσμιων καλλιεργειών εξαρτάται, έστω και μερικώς, από την επικονίαση. Η Lamborghini υποστηρίζει ότι πρωτοβουλίες όπως αυτή μπορούν να βοηθήσουν όχι μόνο στην προστασία των μελισσών, αλλά και στη συλλογή πολύτιμων περιβαλλοντικών δεδομένων που θα αξιοποιηθούν για πιο βιώσιμες πρακτικές στο μέλλον.

Οι εγκαταστάσεις της Lamborghini

Οι εγκαταστάσεις της Automobili Lamborghini στο Sant’Agata Bolognese αποτελούν εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια την «καρδιά» της ιταλικής μάρκας. Το εργοστάσιο δημιουργήθηκε το 1963 από τον Ferruccio Lamborghini, όταν αποφάσισε να περάσει από την κατασκευή τρακτέρ στον κόσμο των supercars, με την αρχική μονάδα να ολοκληρώνεται μέσα σε μόλις οκτώ μήνες.

Σήμερα, το συγκρότημα έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο σύγχρονες αυτοκινητοβιομηχανικές εγκαταστάσεις της Ιταλίας, καλύπτοντας συνολική έκταση περίπου 345.000 τετραγωνικών μέτρων, με κτιριακές εγκαταστάσεις περίπου 172.000 τ.μ. Εκεί πραγματοποιούνται ο σχεδιασμός, η εξέλιξη και η παραγωγή όλων των μοντέλων Lamborghini, ενώ οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν γραμμές συναρμολόγησης, τμήματα βαφής και φινιρίσματος, κέντρο παραγωγής ανθρακονημάτων, logistics center, ερευνητικά τμήματα, αλλά και το Centro Stile, όπου σχεδιάζονται τα νέα μοντέλα της εταιρείας.Παράλληλα, στο Sant’Agata Bolognese βρίσκεται και το μουσείο της Lamborghini, καθώς και ειδικοί χώροι εξατομίκευσης Ad Personam για πελάτες που θέλουν να διαμορφώσουν το αυτοκίνητό τους με μοναδικά υλικά και χρώματα.