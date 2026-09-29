Υπήρχε μια εποχή που η συνταγή για ένα supercar έμοιαζε σχετικά απλή. Ένας εξωτικός κινητήρας, εντυπωσιακή εμφάνιση, εξωφρενικές επιδόσεις και φυσικά μια τιμή που απευθυνόταν σε ελάχιστους.

Η ηλεκτροκίνηση τα άλλαξε όλα

Σήμερα, ένα ηλεκτρικό οικογενειακό sedan ή SUV μπορεί να επιταχύνει από στάση στα 100χλμ./ώρα σε χρόνους που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν αποκλειστικό προνόμιο των supercars.

«Η ταχύτητα είναι απαραίτητη, αλλά δεν αρκεί»

Το σκεπτικό αυτό ανέλυσε ο Paolo Racchetti, διευθυντής της Temerario, μιλώντας στο CarExpert στο Μιλάνο. Όπως εξήγησε, οι απόλυτες επιδόσεις εξακολουθούν να έχουν σημασία, όμως στο μέλλον ενδέχεται να μην αποτελούν το βασικό κριτήριο για τον χαρακτηρισμό ενός αυτοκινήτου ως supercar.

«Η ταχύτητα εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κομμάτι των επιδόσεων, όμως είναι πλέον ξεκάθαρο ότι είναι απαραίτητη, αλλά όχι αρκετή, για να χαρακτηριστεί ένα αυτοκίνητο super-sports car. Στο μέλλον θα αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία οι δυναμικές ικανότητες του αυτοκινήτου και ίσως το επίπεδο των απόλυτων επιδόσεων να έχει μικρότερη βαρύτητα. Αυτό που πρέπει να προσφέρει ένα super-sports car δεν είναι μόνο επιτάχυνση και ταχύτητα, αλλά και συναίσθημα».

Δεν είναι τυχαίο ότι η Lamborghini έχει ιδιαίτερη άποψη για το τι σημαίνει supercar. Η ιταλική εταιρεία ουσιαστικά άλλαξε για πάντα την κατηγορία πριν από περίπου έξι δεκαετίες, όταν παρουσίασε τη Miura.

Σήμερα, όμως, βρίσκεται μπροστά σε ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο. Η ηλεκτροκίνηση μπορεί να προσφέρει τεράστια ροπή από μηδενικές στροφές και, κατά συνέπεια, επιταχύνσεις που κάνουν ακόμη και ένα συμβατικό SUV να μοιάζει με… dragster. Η Lamborghini δεν έχει γυρίσει την πλάτη στην ηλεκτροκίνηση. Κάθε άλλο. Η Revuelto, η Temerario και η Urus SE χρησιμοποιούν διαφορετικές μορφές εξηλεκτρισμού.

Ωστόσο, η πλήρως ηλεκτρική Lamborghini δεν φαίνεται να βρίσκεται πλέον στην άμεση ατζέντα. Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας, που συνδέεται με το concept Lanzador, έχει μετατεθεί χρονικά, ενώ η εξέλιξη της τεχνολογίας συνεχίζεται.

Και ξεχάστε το χειροκίνητο κιβώτιο

Αν κάποιος, πάντως, ελπίζει ότι η επιστροφή στο «συναίσθημα» θα φέρει μαζί και την επιστροφή του χειροκίνητου κιβωτίου στις Lamborghini, μάλλον θα πρέπει να περιμένει… πολύ. Ο Racchetti ήταν ξεκάθαρος και σε αυτό το σημείο.

«Πιστεύω ότι θα υπάρχουν πάντα πελάτες της Lamborghini που θα ζητούν χειροκίνητο κιβώτιο και γενικότερα οτιδήποτε συνδέεται με την παράδοσή μας. Από την άλλη πλευρά, η Lamborghini χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι εξελίσσεται διαρκώς και κοιτάζει προς το μέλλον. Είμαστε η πιο καινοτόμος μάρκα στην κατηγορία των super-sports cars και αυτή τη στιγμή στόχος μας είναι να εξελίξουμε ακόμη περισσότερο αυτή τη νέα αρχιτεκτονική».