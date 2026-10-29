Η Leapmotor κάνει ένα σημαντικό βήμα στην ευρωπαϊκή της πορεία, καθώς ξεκίνησε η παραγωγή του ηλεκτρικού B10 στην Ισπανία, στις εγκαταστάσεις της Stellantis στη Σαραγόσα. Παράλληλα, η κινεζική εταιρεία επιβεβαίωσε ότι το B05 θα είναι το δεύτερο μοντέλο της που θα κατασκευάζεται στο ίδιο εργοστάσιο, ενισχύοντας την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.

Η παραγωγή του Leapmotor B10 εγκαινιάστηκε επίσημα στις 16 Οκτωβρίου 2026, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία των δύο εταιρειών. Το ηλεκτρικό SUV κατασκευάζεται πλέον σε μια μονάδα με σημαντική εμπειρία στην παραγωγή αυτοκινήτων, από την οποία βγαίνουν ήδη μοντέλα όπως το Opel Corsa, το Peugeot 208 και το Lancia Ypsilon.

Για τη Leapmotor, η επιλογή της Ισπανίας δεν αφορά απλώς τη δημιουργία μιας ακόμη γραμμής παραγωγής. Στόχος είναι να φέρει την κατασκευή πιο κοντά στους Ευρωπαίους πελάτες, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική δυναμική της Stellantis. Η συνεργασία συνδυάζει την τεχνολογία και την εξέλιξη των ηλεκτρικών οχημάτων της κινεζικής μάρκας με την ευρωπαϊκή βιομηχανική υποδομή του ομίλου.

Το B10

Αρχικά να πούμε πως το μοντέλο ανήκει στην C κατηγορία των SUV, έχοντας μήκος 4,52μ. προσφέροντας χώρους για όλη την οικογένεια, ενώ πατάει στην πλατφόρμα LEAP 3.5. Έχει παρόμοιο, άκρως μοντέρνο design με το μεγαλύτερο αδερφάκι του C10, ενώ αρχικά θα διατίθεται ως αμιγώς ηλεκτρικό και στη συνέχεια θα έρθει και ως REEV (τεχνολογία στην οποία το όχημα κινείται πάντα αμιγώς ηλεκτρικά, με την παρουσία βενζινοκινητήρα ως αποκλειστικά γεννήτρια παροχής ηλεκτρικής ενέργειας να εξασφαλίζει τεράστιες αυτονομίες).

Στο εσωτερικό δεσπόζει ο ψηφιακός πίνακας οργάνων αλλά κυρίως η οθόνη αφής με διαγώνιο 14,6” και ανάλυση 2,5Κ, η οποία χρησιμοποιεί επεξεργαστή Snapdragon 8155 ώστε η εμπειρία χρήσης να είναι σχεδόν ίδια με ενός smartphone. Υπάρχει συμβατότητα με Android Auto και Apple CarPlay, ενώ το λειτουργικό σύστημα LEAP OS 4.0 Plus δίνει τη δυνατότητα πλήρους προσαρμογής του interface καθώς και τηλεχειρισμού μέσω της εφαρμογής Leapmotor app.

Το νέο B10 είναι διαθέσιμο σε 3 διαφορετικές εκδόσεις, με δύο επιλογές μπαταριών και δύο επίπεδα εξοπλισμού. Πιο συγκεκριμένα, το B10 μπορεί να εξοπλιστεί με μπαταρία 56.2 kWh προσφέροντας 361χλμ. αυτονομίας αλλά και με μπαταρία 67.1 kWh και αυτονομία 434χλμ. Ανεξάρτητα από την μπαταρία, υπάρχει ένας ηλεκτροκινητήρας απόδοσης 218 ίππων και 240 Nm ροπή, ικανός να φέρει ένα πολύ καλό 0-100 σε 8 δευτ. και τελική ταχύτητα στα 170χλμ./ώρα. Μάλιστα σε ταχυφόρτιση έως τα 168 kW μπορεί να φορτίσει από το 30 στο 80% στα 20 λεπτά.

Το B05

Το επόμενο βήμα έχει ήδη ανακοινωθεί καθώς το ηλεκτρικό Leapmotor B05 θα προστεθεί στο πρόγραμμα παραγωγής της Σαραγόσα, αποτελώντας το δεύτερο μοντέλο της εταιρείας που θα κατασκευάζεται εκεί. Πρόκειται για ένα πανέμορφο κουπέ hatchback, με έντονα κουπέ χαρακτηριστικά, πόρτες χωρίς πλαίσιο και δυναμική σχεδίαση, το οποίο συνδυάζει τις επιδόσεις με την πρακτικότητα και, κυρίως, μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή.

Κάτω από το εντυπωσιακό αμάξωμα βρίσκεται ένας ηλεκτροκινητήρας 218 ίππων και 240 Nm, ο οποίος κινεί τους πίσω τροχούς. Σε συνδυασμό με το Launch Control, το 0-100χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 6,7 δευτερόλεπτα, προσδίδοντας στο μοντέλο έναν ξεκάθαρα σπορ χαρακτήρα. Η δυναμική συμπεριφορά υποστηρίζεται από ανεξάρτητη πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, κατανομή βάρους 50:50 και στιβαρό πλαίσιο.

Παράλληλα, οι διαστάσεις του εξασφαλίζουν σημαντικούς χώρους για την κατηγορία. Με μήκος 4,43 μέτρα, πλάτος 1,88 μέτρα και ύψος 1,52 μέτρα, το B05 διαθέτει μεγάλο μεταξόνιο 2,74 μέτρων, ενώ ο αεροδυναμικός σχεδιασμός του περιορίζει τον συντελεστή οπισθέλκουσας στο 0,26.

Το B05 διατίθεται σε τρεις εκδόσεις, με δύο επιλογές μπαταρίας και τα επίπεδα εξοπλισμού Life και Design. Η εισαγωγική έκδοση Life με την μπαταρία των 56,2 kWh προσφέρει αυτονομία 401χλμ. και κοστίζει 22.790 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης των 3.000 ευρώ και της προωθητικής ενέργειας των 4.000 ευρώ. Με τη μεγαλύτερη μπαταρία των 67,1 kWh και αυτονομία 482χλμ. η τιμή διαμορφώνεται στα 24.290 ευρώ, ενώ η κορυφαία Design με τη μεγάλη μπαταρία κοστίζει 25.790 ευρώ.

Η βασική Life διαθέτει ήδη ζάντες αλουμινίου 19”, LED προβολείς, αυτόματο κλιματισμό με αντλία θερμότητας, ασύρματη φόρτιση smartphone, ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8” και κεντρική οθόνη αφής 14,6” με πλοήγηση, ασύρματο Android Auto και Apple CarPlay. Η Design ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη, προσθέτοντας πανοραμική γυάλινη οροφή με ηλεκτρικό σκίαστρο, θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα με επένδυση οικολογικού δέρματος, θερμαινόμενο τιμόνι, κρυφό ατμοσφαιρικό φωτισμό, φιμέ πίσω κρύσταλλα και ηχοσύστημα 12 ηχείων.

Η ημερομηνία έναρξης της παραγωγής του δεν έχει προσδιοριστεί στην επίσημη ανακοίνωση. Όπως επισημαίνει η Leapmotor International, η φιλοσοφία πίσω από το «Made in Europe» δεν αφορά μόνο τη συναρμολόγηση αυτοκινήτων σε ευρωπαϊκό έδαφος. Περιλαμβάνει την ένταξη σε ένα ήδη ανεπτυγμένο βιομηχανικό οικοσύστημα, με εργαζομένους, προμηθευτές, τεχνογνωσία και καθιερωμένες διαδικασίες παραγωγής.

Μια συνεργασία που αποκτά βιομηχανικό βάθος

Η Stellantis έχει κομβικό ρόλο στην επέκταση της Leapmotor εκτός Κίνας. Οι δύο εταιρείες δημιούργησαν το 2024 την κοινοπραξία Leapmotor International, με τη Stellantis να κατέχει το 51% και τη Leapmotor το 49%, με στόχο την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της κινεζικής μάρκας στις διεθνείς αγορές. Για τη Leapmotor, η Ευρώπη αποτελεί στρατηγική αγορά. Και όσο η μάρκα διευρύνει τη γκάμα και την παρουσία της, η παραγωγή στην Ισπανία μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξή της. Το πόσο θα επηρεάσει το τελικό κόστος των αυτοκινήτων ή τις τιμές τους, πάντως, δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.